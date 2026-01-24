Olimpisko spēļu fakti (2.daļa): Ziemas rekordisti kā Latvijas leģendas savos sporta veidos
Raugoties statistikā, iespējams pamanīt, kuri Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās spēlēs piedalījušies visvairāk. Veseliem diviem ir sešu spēļu dalība, bet vēl sešiem – piecu.
Pašlaik Latvijas rekordisti dalībā ziemas olimpiskajās spēlēs ir kamaniņu sportiste Anna Orlova un biatlonists Ilmārs Bricis. Abi piedalījušies sešās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas no 1992. līdz 2010. gadam.
Kamaniņu sportiste Anna Orlova kļuva par pirmo šī sporta veida pārstāvi pasaulē, kas startēja veselās sešās spēlēs. Pie medaļām viņa netika, 2006. gada spēlēs Turīnā izcīnot septīto vietu. Par karjeras beigām Orlova pavēstīja pēc 2010. gada spēlēm Vankūverā, kurās viņai 13. vieta.
Iededz Milānas ziemas olimpisko spēļu uguni
Senajā Olimpijā trešdien svinīgā ceremonijā tika iedegta Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpisko spēļu uguns.
Bricis, kurš izcīnīja divas bronzas pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs pie godalgas gan netika. 2006. gadā Turīnā Bricis aizcīnījās līdz augstajai ceturtajai vietai, bet 1998. gadā Nagano viņam piektā vieta 20 kilometru individuālajā distancē. Punktu karjerai Bricis lika pēc 2011. gada pasaules čempionāta, vēlāk gan ik pa laikam piedaloties dažādās sacensībās. 46 gadu vecumā viņš uz brīdi atgriezās Pasaules kausa apritē, jo tobrīd Latvijas biatlonā nebija tie labākie laiki. Pašlaik Bricis ir biatlona treneris, kurš bez darba ar saviem audzēkņiem iekūlies skandālā.
Veselās piecās olimpiskajās spēlēs piedalījušies skeletonisti Martins un Tomass Dukuri, biatlonists Oļegs Maļuhins, kā arī kamaniņu sportisti Mārtiņš Rubenis, Andris un Juris Šici. Viens no titulētākajiem skeletonistiem Martins Dukurs piedalījās spēlēs no 2006. līdz 2022. gadam, kļūstot par divkārtējo olimpisko vicečempionu – pie sudraba Dukurs tika 2010. gadā Vankūverā un 2014. gadā Sočos. Par viņa pēdējām spēlēm kļuva 2022. gadā Pekinā. Pēc karjeras beigām Dukurs strādā Lielbritānijas izlasē, kā arī kopā ar brāli Tomasu attīsta loģistikas uzņēmumu.
Brāļi Dukuri sacenšas Pekinas olimpiskajās spēlēs
Brāļi Dukuri sacenšas Pekinas olimpiskajās spēlēs.
Tomass Dukurs 2010. un 2014. gadā ieguva ceturtās vietas. Pastāvēja iespēja, ka Sočos viņam var tikt piešķirta bronza, jo 2017. gada novembrī Starptautiskā Olimpiskā komiteja par antidopinga pārkāpumiem lēma atņemt zeltu krievam Aleksandram Tretjakovam. 2018. gada februārī Sporta arbitrāžas tiesa gan lēma par labu Tretjakovam un atjaunoja viņa rezultātu.
Mārtiņš Rubenis ziemas lielākajā sporta forumā startēja no 1998. līdz 2014. gadam. 2006. gadā Turīnā Rubenis kļuva par bronzas medaļnieku, tādējādi izcīnot Latvijai pirmo godalgu ziemas spēlēs pēc neatkarības atgūšanas. Sočos komandu stafetē Rubenis tika pie vēl vienas bronzas. Pēc karjeras beigām strādā Latvijas kamaniņu izlasē kā viens no treneriem. Viņa atbildības sfērā ietilpst tehnikas jautājumi.
Latvijas kamaniņu braucēji Pekinas olimpisko spēļu stafetē izcīna bronzu
Latvijas kamaniņu braucēji Pekinas olimpisko spēļu stafetē izcīna bronzu.
No 2006. līdz 2022. gadam piecās spēlēs startēja divnieks Andris un Juris Šici. Abi tika pie trim medaļām olimpiskajās spēlēs – 2010. gadā Vankūverā sudraba un 2014. gadā Sočos pie divām bronzām (bez individuālās disciplīnas arī komandu stafetē). Abi karjeru noslēdza pēc 2022. gada Pekinas spēlēs, kurās tika piedzīvota vilšanās. Andris Šics strādā Latvijas Olimpiskajā komitejā, bet Juris Šics pēc karjeras beigām pievienojās Itālijas treneru korpusam.
Savukārt Oļegs Maļuhins sevi pamēģināja divos sporta veidos – biatlonā un distanču slēpošanā. Augstāko rezultātu uzrādījis 1998. gadā Nagano, izcīnot sesto vietu 10 kilometru sprinta distancē. 2006. gada spēlēs viņš neiekļuva biatlona izlasē, taču spēlēs startēja distanču slēpošanā sprinta un 50 kilometru distancēs.