Kalnu slēpotājs Opmanis olimpiskajās spēlēs izcīna 32. vietu nobraucienā
Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis sestdien savā debijā olimpiskajās spēlēs Bormio trasē izcīnīja 32. vietu nobrauciena disciplīnā.
Pirmo Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu zelta medaļu izcīnīja pasaules čempions Franjo fon Almens no Šveices, kurš trasi veica vienā minūtē un 51,61 sekundē.
Sudraba godalgu ieguva mājinieks Džovanni Franconi, kurš uzvarētājam zaudēja 0,20 sekundes, bet pie bronzas tika vēl viens itālietis Diminiks Pariss, kurš no olimpiskā čempiona atpalika 0,50 sekundes.
Opmanis savās pirmajās olimpiskajās spēlēs trasi veica vienā minūtē un 59,24 sekundēs, ieņemot 32. vietu no 34 finišējušajiem.
Sacensības uzsāka 36 sportisti.
Vēl šodien no Latvijas sportistiem slēpotāja Patrīcija Eiduka plkst. 14 startēja 20 kilometru skiatlonā, bet plkst. 18 un plkst. 19.30 pirmos divus braucienus aizvadīs kamaniņu braucēji Kristers Aparjods un Gints Bērziņš.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.