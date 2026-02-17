Jēkabs Kalenda ar Matīsu Mikni bobsleja divnieku sacensībās nespēj pietuvoties medaļniekiem un izcīna astoto vietu
Latvijas bobsleja divnieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu un stūmēju Matīsu Mikni otrdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja astoto vietu.
Kalendas divnieks pirmdien pirmajā braucienā uzrādīja devīto labāko laiku, bet otrajā braucienā bija ceturtie, pakāpjoties par trim pozīcijām uz augšu. Otrdien trešajā latvieši bija desmitie un atkāpās uz dalītu septīto pozīciju, bet septītais rezultāts pēdējā brauciena lika sacensības noslēgt astotajā vietā 26 ekipāžu konkurencē.
Visos četros braucienos ātrākā bija Johanesa Lohnera un Georga Fleišhauera ekipāža, goda pjedestālu aizņemot tikai Vācijas sportistiem.
Frančesko Frīdrihs ar Aleksandru Šilleru summā zaudēja 1,34 sekundes, savukārt Adams Amūrs ar stūmēju Aleksandru Šalleru no Lohnera divnieka atpalika 1,82 sekundes.
Debitanta Kalendas un Mikņa ekipāža no čempioniem atpalika 2,98 sekundes. Septītā vieta palika vienas sekundes simtdaļas attālumā, bet labāko sešinieks bija priekšā astoņas simtdaļas.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs uz visiem goda pjedestāla pakāpieniem bija Vācijas bobsleja divnieku ekipāžas Frīdrihs/Torstens Margiss, Lohners/Floriāns Bauers un Kristofs Hāfers/Matiass Zommers.
Latvijas bobslejisti Oskars Ķibermanis un Miknis ieņēma devīto vietu, savukārt Emīls Cipulis un Edgars Nemme ierindojās 17. vietā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.