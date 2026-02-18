Liene Bondare izcīna 43. vietu slalomā; zelts izcilajai Mikeilai Šifrinai
Latvijas kalnu slēpotāja Liene Bondare slaloma disciplīnā trešdien ieņēma 43. vietu, bet par čempioni kļuva amerikāniete Mikeila Šifrina.
Bondare otrajā trasē devās ar 53. starta numuru un finišēja 58,30 sekundēs. Summā ar pirmā brauciena rezultātu viņas laiks bija minūte un 52,25, tādējādi no Šifrinas atpaliekot 13,15 sekundes. Pirmajā braucienā viņai bija 53. un otrajā braucienā viņai bija 42. labākais rezultāts.
Šifrina bija līdere pēc pirmās trases. Šīs sezonas Pasaules kausa ranga līdere un Soču olimpisko spēļu čempione slaloma disciplīnā trasi pirmajā braucienā veica 47,13 sekundēs, savukārt otrajā braucienā uzrādīja otru labāko rezultātu - 51,97 sekundes, tādējādi summā viņas rezultāts bija minūte un 39,10 sekundes. Sudraba medaļu izcīnīja Pasaules kausa ranga otrajā vietā esošā šveiciete Kamilla Rasta, kas divu braucienu summā no līderes atpalika 1,5 sekundes. Pirmajā braucienā viņai bija ceturtais labākais rezultāts, bet otrajā braucienā viņa bija piektā ātrākā. Bronzas medaļu ieguva Zviedrijas sportiste Anna Svena-Larsone, kas līderei divu braucienu summā zaudēja 1,71 sekundi. Pirmajā braucienā viņa bija piektā, bet otrajā - devītā.
Pēc pirmā brauciena otrajā un trešajā vietā bija Lēna Dirra no Vācijas un Kornēlija Ēlunda no Zviedrijas, taču otrajā braucienā viņas nefinišēja. Otrajā braucienā ātrākā bija ASV kalnu slēpotāja Pola Molcana, kura trasi veica 51,39 sekundē, taču summā no līderes atpalika 2,19 sekundes un ierindojās astotajā vietā. Pirms tam ar 17. numuru startējusī Dženifera Ģērmane savās pirmajās olimpiskajās spēlēs nefinišēja.
Sacensībām Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pieteiktas 95 kalnu slēpotājas, no kurām pirmajā braucienā finišēja 64. Otrajā braucienā startēja visas pirmo braucienu veikušās kalnu slēpotājas, taču finišēja 53 sportistes. Olimpisko spēļu debijā pirms četriem gadiem Pekinā Bondare pēc pirmā brauciena bija 48. vietā, taču otrajā braucienā nefinišēja.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempioni kļuva Slovākijas kalnu slēpotāja Petra Vlhova, aiz sevis atstājot austrieti Katarīnu Līnsbergeri un Šveices sportisti Vendiju Holdeneri. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.