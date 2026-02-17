Pēc laba sākuma seko ne tik labs turpinājums. Biatlonistiem veseli pieci soda apļi stafetē
Latvijas izlase ar Andreju Rastorgujevu, Renāru Birkentālu, Rihardu Lozberu un Edgaru Misi Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 4x7,5 kilometru stafetē biatlonā izcīnīja 18. vietu, savukārt sacensībās triumfēja Francijas komanda.
Latvijas biatlonisti ar pieciem soda apļiem un 13 rezerves patronām finišā atpalika no uzvarētājiem sešas minūtes un 43,9 sekundes.
Zelta medaļu izcīnīja Francijas komanda - Fabjēns Klods, Emiljēns Žaklēns, Kantēns Fijons-Majē un Ēriks Pero -, kas finišēja stundā 19 minūtēs un 55,2 sekundēs, izmantojot deviņas rezerves patronas un nopelnot vienu soda apli. Francūži par olimpiskajiem čempioniem stafetē kļuva pirmo reizi.
Otrajā vietā, 9,8 sekundes atpaliekot no Francijas, finišēja Norvēģijas komanda, kurā bija Martins Uldāls, Juhans Ūlavs Botns, Sturla Holms Lēgreids un Vetle Šostads Kristiansens. Norvēģu biatlonisti trasē izmantoja sešas rezerves patronas.
Bronzas medaļu izcīnīja Zviedrija, kuras biatlonisti Viktors Brants, Jespers Nelins, Martins Ponsiluoma un Sebastians Samuelsons izmantoja sešas rezerves patronas un finišēja 57,5 sekundes aiz Francijas.
No Latvijas biatlonistiem pirmais trasē devās Rastorgujevs, kurš pirmajā šautuvē guļus ātri sašāva visus piecus mērķus, izmantojot divas rezerves patronas, arī otrajā šaušanā viņš izmantoja divas rezerves patronas, un stafeti Birkentālam atdeva desmitais, no norvēģa Martina Uldāla, kurš bija līderis pirmajā posmā, atpaliekot 36,8 sekundes.
Birkentāls pirmajā šautuvē guļus izmantoja vienu rezerves patronu un otrajā šaušanā bija nekļūdīgs. Stafetes nodošanā viņš ieradās astotais 42,8 sekundes aiz tā brīža līdera Žaklēna no Francijas.
Lozbers pirmajā šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu, taču otrajā šaušanā iztērēja trīs rezerves patronas un nopelnīja trīs soda apļus, tādēļ stafeti Misem nodeva 17. vietā, tā brīža līderim Fijonam-Majē no Francijas zaudējot trīs minūtes un 48,2 sekundes.
Mise pirmajā šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu, bet otrajā šaušanā izmantoja trīs rezerves patronas un nopelnīja divus soda apļus, tādējādi Latvijas komanda nopelnīja visvairāk soda apļu no visām komandām.
Igaunijas un Lietuvas biatlonistu komandas ieņēma attiecīgi 13. un 15. vietu. Igaunijas komanda Francijai atpalika trīs minūtes un 53,6 sekundes, un Lietuva no līderiem atpalika četras minūtes un 45,1 sekundi. Stafetē startēja 20 komandas. Rumānija tika apsteigta par apli.
Biatlonā Latvijas sportistiem šīs bija pēdējās sacensības vīriešu konkurencē, jo neviens no četriem latviešiem nekvalificējās sacensībām ar kopēju startu. Stafetē Latvijas vīri startēja pirmo reizi kopš 2010. gada, kad Vankūverā Edgars Piksons, Ilmārs Bricis, Rastorgujevs un Kristaps Lībietis izcīnīja 18. vietu. Līdz tam Latvija bija pārstāvēta visās olimpiskajās spēlēs, 1998. gadā Nagano izcīnot sesto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.