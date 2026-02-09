Ar starta rekordu Elīna Ieva Bota pēc pirmās dienas medaļu pozīcijā
Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota pirmdien olimpisko spēļu kamaniņu sporta sacensībās otrajā braucienā pakāpās uz trešo vietu, bet Kendija Aparjode pacēlās uz 19. pozīciju.
Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četru braucienu summā, pārējos divus braucienus aizvadot otrdien. Botai līdz sudraba medaļai ir nedaudz vairāk kā sešas sekundes simtdaļas, bet līdz zelta medaļai - nepilna pussekunde.
Pirmajā braucienā Bota startēja trešā un sasniedza jaunu starta rekordu. Vienubrīd latviete tuvāko sekotāju vācieti Jūliju Taubicu apsteidza par sešām sekundes simtdaļām, taču trases lejasdaļā viņai piekāpās par 0,24 sekundēm un tobrīd bija otrā. Turpinājumā Taubicas rezultātu par 0,048 sekundēm uzlaboja vāciete Merle Frēbele, kura finišēja 52,59 sekundēs.
No nākamajām sportistēm Botu par 0,017 sekundēm pārspēja itāliete Verēna Hofere un par 0,018 sekundēm - amerikāniete Ešlija Farkvarsone, bet sestā bija cita itāliete Sandra Robačere, kura no latvietes atpalika nieka astoņas sekundes tūkstošdaļas.
Jāmin, ka gan pirmajā, gan otrajā braucienā Elīna Ieva Bota bija ātrākā no visām sportistēm startā un tas nozīmē, ka tieši viņai pieder Kortīnas trases starta rekords - pirmajā braucienā tas bija 3,901 sekundes, bet otrajā - 3,891.
Aparjode pēc starta iebrauca apmalē, sākot vairāku kļūdu virkni, kas liedza pacīnīties par augstvērtīgu rezultātu latvietei ieņemot pirmspēdējo, 24. vietu. Finišā viņai bija 2,528 sekundes lēnāks rezultāts par Taubicu.
Otrajā braucienā ātrākā bija Taubica, kura pārņēma līderpozīciju arī summā, par 0,061 sekundi apsteidzot Frēbli. Vītola vēlreiz uzlaboja trases rekordu un braucienā bija trešā, uz šo pašu pozīciju pakāpjoties arī summā.
Šobrīd Botu un Taubicu šķir 0,495 sekundes, bet sešas sekundes simtdaļas aiz latvietes ir Hofere. Amerikānietes Farkvarsone un Emīlija Fišnallere otrajā braucienā bija lēnākas, attālinoties no cīņas par medaļām.
Aparjode otrajā braucienā ievērojami uzlaboja savu sniegumu un uzrādīja astoto rezultātu, kas ļāva summā pacelties uz 19. vietu.