Eduards Tralmaks gūst vārtus savā dzimšanas dienā, taču ar to nepietiek astotdaļfinālā pret Zviedriju
Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) zaudēja Zviedrijas valstsvienībai, kas ceturtdaļfinālā tiksies ar pasaules čempioni ASV. Latvijas izlases labā vārtus guva otrdienas jubilārs Eduards Tralmaks.
Zviedrijas hokejisti jau no pirmajām minūtēm izdarīja daudz metienu vārtu virzienā, taču, pateicoties Latvijas izlases spēlei aizsardzībā, tikai daži no tiem nonāca līdz Elvim Merzļikinam.
Perioda vidū pēc uzmetiena vārtu virzienā Adrians Kempe ar slidu ievirzīja ripu vārtos un panāca 1:0 Zviedrijas labā. Turpinājumā pēc 41 sekundes Gabriels Landeskūgs palika nepieskatīts vārtu priekšā un nostiprināja pretinieku vadību. Trešdaļas beigās pēc zviedru pārkāpuma Latvijas hokejisti tika pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā, taču to neizmantoja.
Alberta Šmita pārkāpums deva iespēju pretiniekiem spēlēt vairākumā periodu mijā. Trešos vārtus zviedri guva otrā perioda astotajā minūtē, kad Ēriks Kārlsons ar diagonālu piespēli pie vārtu stūra atrada Filipu Fošbergu, latviešiem nespējot kavēt viņa metienu.
Perioda vidū Tedors Bļugers izcīnīja ripu un piespēlēja to Albertam Šmitam, kurš meta vārtu virzienā, ripas lidojuma virzienu pielabojot Tralmakam - 1:3. Perioda otrajā pusē Latvijas hokejisti aktīvāk apdraudēja pretinieku vārtus, jo īpaši minūtēs, kad spēlēja vairākumā.
Trešās trešdaļas sestajā minūtē Latvijas hokejisti kļūdījās uzbrukumā, un tā rezultātā pēc Lukasa Raimonda piespēles ripu tukšā vārtu stūrī meta Mika Zibanejāds - 4:1. Sekojošo vairākumu latvieši neizmantoja, bet citā epizodē Merzļikins ar teicamu glābiņu liedza Ēliasam Petešonam nostiprināt pretiniekiem vadību.
Perioda otrajā pusē Bļugers par sitienu ar nūju atstāja Latvijas izlasi mazākumā. Bļugeram vēl nepaspējot atgriezties aizsardzības zonā, no vārtu priekšas Merzļikinu pārspēja Viljams Nīlanders.
Zviedriem ar trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Raimonds.
Latvijas izlasē traumas dēļ nespēlēja aizsargs Jānis Jaks, bet saslimšanas dēļ mačā nepiedalījās uzbrucējs Rūdolfs Balcers.
Latvijas hokejisti olimpisko spēļu turnīru sāka ar zaudējumu 1:5 ASV, pēc tam ar 4:3 uzvarēja Vāciju, bet izšķirošajā mačā par otro vietu grupā un parocīgāku pretinieku "play-off" pirmajā cīņā nācās ar 2:4 atzīt Dānijas pārākumu. Noslēgumā Latvijai pēdējā, ceturtā vieta grupā un desmitā kopējā tabulā, pretiniekos iegūstot septīto pozīciju guvušo Zviedriju.
Zviedri turnīru sāka ar grūtu uzvaru 5:2 pār Itāliju, pēcāk ar 1:4 zaudēja Somijai un noslēgumā ar 5:3 guva virsroku pār Slovākiju. Apakšgrupā zviedri ieņēma trešo vietu.
Latvijas hokejisti iepriekšējos divos pasaules čempionātos Zviedrijai zaudēja ar 2:7 un 0:6, bet 2023. gada ceturtdaļfinālā Rīgā uzvarēja ar 3:1. Olimpiskajā spēlēs latvieši ar zviedriem tikušies trīs reizes un visās zaudējuši, tajā skaitā arī 2022. gadā, kad grupas spēle ar Zviedriju bija rezultātā ciešākā - 2:3.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.