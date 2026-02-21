Vīgantam 31. vieta olimpisko spēļu 50 kilometru distancē; Klēbo izcīna sesto zeltu
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās 50 kilometros klasiskajā stilā Latvijas distanču slēpotājs Raimo Vīgants ieņēma 31. vietu, bet Niks Saulītis finišu nesasniedza, tiekot ierindots 51. pozīcijā.
Visu goda pjedestēlu aizņēma Norvēģijas slēpotāji, triumfējot nu jau seškārtējam šīs Olimpiādes zelta medaļniekam Juhanesam Klēbo.
Klēbo distanci veica divās stundās, sešās minūtēs un 44,8 sekundēs, par 8,9 sekundēm apsteidzot savu tautieti Martinu Njengetu. Savukārt bronzas godalgu izcīnīja Emīls Īversens, kurš no uzvarētāja atpalika 30,7 sekundes.
Vīgants no čempiona atpalika 15 minūtes un 35,4 sekundes, savukārt Saulītis tika apsteigts par apli īsi pirms 39 kilometru atzīmes, tobrīd esot 52. vietā.
Uz starta izgāja 62 no 65 pieteiktajiem slēpotājiem, bet finišu sasniedza 43 sportisti.
Klēbo šajā Olimpiādē uzvarēja arī komandu sprinta sacensībās, 4x7,5 kilometru stafetē, desmit kilometru brīvā stila distancē, 20 kilometru skiatlonā un sprintā. Vēl piecas zelta medaļas viņam ir no iepriekšējām olimpiskajām spēlēm un ar 11 zeltiem viņš ir visu laiku titulētākais Ziemas spēļu sportists.
Vīgants šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 51. vietu skiatlonā, 52. vietu sprintā un 46. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē, bet Saulītis sprintā finišēja 77. vietā, kamēr desmit kilometros ierindojās 75. pozīcijā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.