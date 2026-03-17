Pavasara atkusnis Aizkrauklē atklāj šausminošu noslēpumu - šo cilvēku meklēja gandrīz četrus mēnešus
Pavasara atkusnis Aizkrauklē atklāja šausminošu noslēpumu — dīķī atrada vīrieša ķermeni, kas tur gulējis kopš pagājušā gada. Izrādījās, ka viņu meklēja gandrīz četrus mēnešus.
Vīrietis bija pilnībā iesalis ledū pilsētas dīķī — viņu izvilka krastā, izmantojot speciālus glābēju rīkus, ziņo pārraide "Degpunktā".
Izmeklējot bojāgājušā identitāti, tiesībsargājošās iestādes nonāca pie šokējoša secinājuma: vīrietis bija pazudis bez vēsts un bija meklēšanā gandrīz četrus mēnešus.
Boļāgājušais – Igors Martinovs – pazuda no savas mājas pagājušā gada novembrī. Decembrī pārraidē "Degpunktā" tika lūgts vietējiem iedzīvotājiem palīdzēt viņa meklēšanā. Šobrīd vietējie ir pārsteigti, kā visu šo laiku neviens nepamanīja ķermeni dīķī.
Igora māja atradās mazāk nekā 50 metru attālumā no dīķa – pēdējos piecus gadus viņš dzīvoja tur kopā ar savu dzīvesbiedri Jevgeņiju. Pēc viņas teiktā, tajā liktenīgajā dienā vīrietis svinēja savu 60. dzimšanas dienu.
"Viņam bija dzimšanas diena, 60 gadi. Viņam uzdāvināja 20 eiro, viņš aizgāja uz veikalu pēc alkohola – un viss. Es neko nezinu, policija man neko neteica," stāstīja sieviete.
Vēlāk policija uzaicināja viņu uz identifikāciju. Atpazīt vīrieti pēc sejas izrādījās neiespējami – viņa spēja to izdarīt tikai pēc tetovējuma.
Pēc sievietes vārdiem, Igoram nebija nosliece uz pašnāvību. Policija arī neatrada vardarbīgas nāves pazīmes. Iespējamais traģēdijas iemesls varēja būt epilepsija – vīrietis netika ārstēts.
Alkohola lietošana šādā gadījumā ir īpaši bīstama un var izraisīt spēcīgus krampjus. Nav izslēgts, ka pie dīķa viņam kļuva slikti, viņš zaudēja kontroli un iekrita aukstajā ūdenī.
Tomēr tas ir tikai viens no iespējamiem skaidrojumiem – galīgo nāves cēloni vēl būs jānoskaidro.