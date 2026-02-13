Martina Dukura audzēknis izcīna zeltu skeletonā; Indriksonam olimpiskajā debijā 18. vieta
Latvijas sportists Emīls Indriksons piektdien olimpisko spēļu sacensībās skeletonā izcīnīja 18. vietu, savukārt par čempionu kļuva Lielbritānijas izlasē strādājošā Martina Dukura audzēknis Mets Vestons.
Britu skeletonists bija nepārspēts visos četros braucienos, atstājot aiz sevis divus vāciešus Akselu Jungku un Kristoferu Grothēru, kuri zaudēja attiecīgi 0,88 un 1,07 sekundes. Vestons ir pirmais Lielbritānijas skeletonists, kurš vīriešu konkurencē kļuvis par olimpisko čempionu.
Olimpisko spēļu debitants Indriksons aizvadīja četrus stabilus braucienus - pirmajos divos bija 17., trešajā uzrādīja 16. rezultātu, bet ceturtajā ieņēma 18. pozīciju. Uzvarētājam viņš zaudēja 5,17 sekundes, bet 17. pozīcija bija 0,14 sekunžu attālumā.
Skeletona sacensību norisi gan aizēnojusi Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām". Pēc Heraskeviča diskvalifikācijas sacensībās startēja 24 sportisti.
Pirmo reizi šajā gadsimtā olimpisko spēļu skeletonā nestartē neviens no brāļiem Dukuriem, tiesa, Martins palīdz Lielbritānijas izlasei.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.