Olimpisko spēļu fakti (11.daļa): kad ar vienu sporta veidu nepietiek
Ziemas olimpisko spēļu vēsturē bijuši gadījumi, kad viens sportists piedalījies vairāk nekā vienā sporta veidā. Tā bijis arī Latvijas delegācijā.
Bez tādiem, kuri ziemas spēlēs startējuši vairākos sporta veidos, ir arī latvieši, kuri piedalījušies abās olimpiskajās spēlēs. Roberts Plūme 1924. gadā ziemas spēlēs piedalījās kā distanču slēpotājs, bet tā paša gada un 1928. gada vasaras spēlēs kā riteņbraucējs. Savukārt Arvīds Jurgens 1924. gadā spēlēja futbola izlasē, bet 12 gadus vēlāk - pārstāvēja hokeja valstsvienību.
Atgriežoties pie tematikas, pirmās Latvijas laikā divos sporta veidos, turklāt vienu olimpisko spēļu laikā, piedalījās distanču slēpotājs un ziemeļu divcīņas sportists Edgars Gruzītis. Viņš 1936. gada spēlēs Vācijā startēja jau minētajos abos sporta veidos. Divkārtējais Latvijas čempions ziemeļu divcīņā ieņēma 42. vietu šajā sporta veidā, bet 4x10 kilometru stafetē distanču slēpošanā ar Latvijas izlasi finišēja 13. pozīcijā.
Mūsdienu vēsturē ziemas olimpiskajās spēlēs veseli trīs latvieši sevi pamēģinājuši vairāk nekā vienā sportā. Biatlonists Oļegs Maļuhins vēl 1998. gadā Nagano ieņēma sesto vietu sprintā un sesto vietu 4x7,5 kilometru stafetē, kā arī kļuva par pirmo latvieti, kurš uzvar kādā Pasaules kausa disciplīnā (1998./1999. gada sezonā 10 kilometru sprintā).
Tomēr uz 2006. gada spēlēm Turīnā Maļuhins netika biatlona komandā, un, vēloties turpināt sportista karjeru, viņš uz spēlēm devās kā distanču slēpotājs. Zināms, ka vairāki biatlonisti ir ļoti ātri uz slēpēm un var startēt arī šajā sporta veidā. Viņš piedalījās sprinta un 50 kilometru sacensībās, tiekot pie atteicīgi 50. un 60. vietas. Pēc Turīnas olimpiskajām spēlēm Maļuhins sportista gaitas noslēdza.
Haralds Silovs Pekinas olimpiskajās spēlēs sacenšas 1500 metru distancē ātrslidošanā
Vēsturē iegājis Haralds Silovs. Viņš karjeru sāka kā šorttrekists, bet tās laikā pamazām pārorientējās uz ātrslidošanu. Šorttrekā Silovs kļuva par vairākkārtēju medaļnieku kontinenta čempionātos (pieci zelti, trīs sudrabi, viena bronza), taču pie olimpiskās medaļas viņš netika. 2010. gada Vankūveras spēlēs Šilovs kļuva par pirmo sportistu pasaulē, kurš vienā olimpiādē piedalās gan šorttrekā, gan ātrslidošanā. No 2011. gada viņš pievērsās tikai ātrslidošanai, sportista gaitas noslēdzot pēc 2022. gada spēlēm Pekinā.
Šorttrekā viņa augstākā vieta olimpiskajās spēlēs bija desmitā 2010. gadā 1500 metru distancē, savukārt ātrslidošanā viņš 2018. gadā bija tuvu medaļai, samierinoties ar augsto ceturto vietu 1500 metru distancē. Tas joprojām ir Latvijas labākais sasniegums šajā sporta veidā pec neatkarības atgūšanas. Pirms tam, 2017. gadā, viņš laboja Latvijas rekordus 1500 un 5000 metru distancēs. Pēc viņa karjeras beigām jauni talanti ātrslidošanā nav vietā nākuši.
2022. gada spēlēs Pekinā trijotnei pievienojās biatloniste Baiba Bendika, kura vienās spēlēs startēja gan distanču slēpošanā, gan biatlonā. Kvotas iegūšana distanču slēpošanā gan neiztika bez intrigām, taču Bendika, kuras solis biatlona trasē allaž bijis ātrs, Pekinā tieši distanču slēpošanā sevi apliecināja veiksmīgāk (pamata sporta veidā bieži traucē vājā precizitāte šaušanā). 30 kilometros brīvajā stilā viņa finišēja 31. vietā, apsteidzot Latvijas distanču slēpošanas karalieni Patrīciju Eiduku, bet savu stafetes posmu viņa veica kā septītā ātrākā, palīdzot izcīnīt 17. vietu.
Bendikai 2026. gada spēles kļūs par trešajām karjerā, taču līdz šim viņa ar augstiem panākumiem to ietvaros nav izcēlusies. Ātrslidošanā un ziemeļu divcīņā Latvija nav pārstāvēta, bet distanču slēpošanā un šorttrekā gan būs, kam sekot līdz.
Baiba Bendika Pekinas olimpisko spēļu sprintā
