Patrīcija Eiduka sasniedz Latvijas vēsturē augstāko vietu olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā
Ziemas olimpiskajās spēlēs šodien sieviešu 10 kilometru intervāla startā brīvajā stilā distanču slēpošanā augstvērtīgu rezultātu sasniedza Patrīcija Eiduka, kura finišēja 15. vietā.
Eidukas līdz šim labākais rezultāts bija 23. vieta šo olimpisko spēļu skiatlonā un šajā pašā distancē pirms četriem gadiem Pekinā. Nu Eiduka uzrādījusi Latvijas distanču slēpošanas vēsturē augstvērtīgāko rezultātu.
Latvijas distanču slēpošanas lielākā zvaigzne trasē devās ar 18. numuru un uzrādīja augstāku tempu pirmajos piecos kilometros nekā noslēdzošajā trases daļā. Ar laiku 24:33,3 minūtes viņa ieņēma 15. vietu, no čempiones Frīdas Karlsones no Zviedrijas atpaliekot par minūti un 44 sekundēm.
"Domāju, ka viss izdevās un izdarīju visu, ko varēju. Esmu ļoti priecīga par šodienas rezultātu. Šobrīd saku, ka esmu apmierināta," teica sportiste pēc finiša, kura pirms sacensībām treniņā piedzīvoja kritienu un traumēja plecu. "Esmu ārkārtīgi pateicīga LOV fizioterapeitei. Vakar biju līdz asarām un nebiju pārliecināta, kā man izdosies iznākt uz starta," par gūto traumu teica Eiduka.
Par olimpisko čempioni kļuva zviedriete Frīda Kārlsone, kura distanci veica 22 minūtēs un 49,2 sekundēs un izcīnīja savu otro zelta medaļu šajā olimpiādē. Pirms tam viņa kļuva par čempioni 20 kilometru skiatlonā. Sudraba medaļu ar laiku 23 minūtes un 35,8 sekundes izcīnīja vēl viena zviedriete Eba Andešone, bet bronzas godalgu ieguva Džesija Diginsa no ASV, kura bija vēl 3,1 sekundi lēnāka.
No pārējām trim Latvijas sportistēm augstvērtīgāko rezultātu sasniedza Kitija Auziņa, kura, atpaliekot no čempiones par trīs minūtes un 47 sekundes, ieņēma 61. vietu. Viņa distanci veica 26:36,6 minūtēs.
Lejasgalā finišēja Linda Kaparkalēja un Samanta Krampe. Kaparkalēja 111 sportistu konkurencē finišēja 94. vietā. Viņa uzrādīja laiku 29:53,3 minūtes, no čempiones atpaliekot par septiņām minūtēm un četrām sekundēm. Tikmēr Samanta Krampe finišēja 101. vietā. Viņas rezultāts bija 31:20,7 minūtes, no čempiones atpaliekot par astoņām minūtēm un 31 sekundi.
Jau rīt, 13. februārī, šo pašu distanci jau aizvadīs vīrieši. No Latvijas startēs Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.