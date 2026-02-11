Elvis Opmanis supergigantā ceturtā desmita vidū, dominanci turpina šveicietis fon Almens
Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis trešdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnīja 35. vietu supergiganta disciplīnā.
Par čempionu kļuva Franjo fon Almens no Šveices, kurš distanci veica vienā minūtē un 25,32 sekundē, izcīnot savu trešo zelta medaļu šajā olimpiādē. Iepriekš fon Almens triumfēja arī nobraucienā un vīriešu komandu kombinācijā. Šveicietis ir pirmais, kurš olimpiskajās spēlēs spējis uzvarēt abās kalnu slēpošanas ātruma disciplīnās, kā arī pirmais savas valsts pārstāvis, kurš triumfējis supergigantā.
Pirms fon Almena vienās olimpiskajās spēlēs trīs zelta medaļas kalnu slēpošanā bija izcīnījuši trīs sportisti - austrietis Antons Zailers (1956. gadā), francūzis Žans-Klods Kilī (1968. gadā) un horvātiete Janica Kosteliča (2002. gadā)
Sudraba godalgu supergigantā ieguva amerikānis Raiens Kohrens-Sīgls, kurš otrais bija arī pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs, bet bronzu izcīnīja vēl viens šveicietis Marko Odermats. ASV kalnu slēpotājs uzvarētājam zaudēja 0,13 sekundes, bet Odermats - 0,28 sekundes.
Opmanis no čempiona atpalika 6,73 sekundes, kas deva 35. vietu 42 sportistu konkurencē. Finišu sasniedza 37 slēpotāji. Tas nozīmē, ka no finišu sasniegušajiem Opmanis apsteidza divus konkurentus. Lietuvas pārstāvis Andrejs Drukarovs ierindojās 31. pozīcijā.
Opmanis savās pirmajās olimpiskajās spēlēs startēja otrajā disciplīnā. Jau ziņots, ka latviešu kalnu slēpotājs sestdien ieņēma 32. vietu nobraucienā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.