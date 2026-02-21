Bendiku un Volfu olimpisko spēļu biatlona sacensībās ar masu startu pieviļ šaušana
Latvijas biatlonistes Baiba Bendika un Estere Volfa Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēdzošajās sacensībās - 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu - izcīnīja attiecīgi 22. un 23. vietu.
Neskatoties uz diviem soda apļiem zelta medaļu izcīnīja Oseāna Mišelona, kura finišēja 37 minūtēs un 18,1 sekundē, un 6,6 sekundes vēlāk finišēja uzvarētājas tautiete Žilija Simona, kura trasē nopelnīja vienu soda apli.
Savu pirmo olimpisko medaļu karjerā izcīnīja čehiete Tereza Voborņikova, kura šaušanā kļūdījās vienreiz un pēc pēdējās šaušanas bija līdere, taču pēdējā kilometrā nenoturēja pārsvaru un līderei zaudēja 7,4 sekundes.
Bendika trasi veica 39 minūtēs un 49,8 sekundēs, līderei zaudējot divas minūtes un 31,7 sekundes. Jau pirmajā šaušanā viņa pieļāva trīs kļūdas, otrajā un trešajā šaušanā viņa nopelnīja vēl pa vienam soda aplim, bet pēdējā šaušanā bija precīza.
Volfa pirmajās divās šaušanās bija precīza, taču abās šaušanās stāvus nopelnīja pa diviem soda apļiem. Finišā viņa līderei zaudēja divas minūtes un 32 sekundes.
Trasē devās 30 biatlonistes.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs triumfēja Francijas biatloniste Žistīne Braisā-Bušē, sudrabu izcīnīja norvēģiete Tīrila Ekhofa, kas apsteidza savu tautieti Marti Ulsbū Reiselannu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.