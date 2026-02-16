Ar labu otro braucienu Jēkaba Kalendas divnieks iespraucas labāko sešiniekā olimpiskajās spēlēs
Latvijas bobslejists Jēkabs Kalenda kopā ar Matīsu Mikni pēc pirmās dienas 2026. gada ziemas olimpisko spēļu divnieku ekipāžu konkurencē bobslejā ieņem augsto sesto vietu.
Jau ziņots, ka treniņbraucienā gūto nopietno traumu dēļ olimpiskajās spēlēs nepiedalās Renārs Grantiņš. Debiju piedzīvo Jēkabs Kalenda, kurš divniekos startē kopā ar pieredzējušo Matīsu Mikni.
Pirmajā braucienā abi devās kā desmitie no 26 ekipāžām. Startā abi uzstūma 4,85 sekundes, kas kļuva par sesto ātrāko startu. Trases pirmajās virāžās gan tika pieļautas kļūdas, tām ietekmējot ātrumu. Līdz trases lejasdaļai Kalendam izdevās nosargāt vietu labāko desmitnieku, finišējot devītajā vietā.
Otrajā braucienā Kalenda ar Mikni startu iestūma vēl ātrāk - 4,82 sekundēs (ceturtais labākais starts). Nelielas kļūdas pirmajās virāžās dzēsa iekrāto handikapu pret rumāni Tentea, un ar 55,75 sekunžu braucienu (ceturtais laiks braucienā) viņš no konkurenta atpalika par 0,05 sekundēm. Vēlāk vēl sliktākus braucienus veica nākamie konkurenti - Breds Hols, Maikls Fogts, Patriks Baumgartners un Jinsu Kims.
Tas nozīmē, ka pēc pirmās dienas Kalenda kopā ar Mikni noslēdz labāko sešinieku. Turklāt piektajā vietā esošais Tentea ir 0,05 sekundes priekšā. Tuvākais sekotājs ir šveicietis Fogts (0,06 sekundes), tāpat tuvu ir arī citi otrajā braucienā apdzītie bobslejisti. Tikmēr ceturtā vieta ir 0,19 sekundes priekšā, bet bronza 0,29 sekundes.
"Vajag augšu sakārtot," pēc pirmās dienas teica Kalenda. "Pirmā un otrā virāža - tā pāreja. Bet, kā jau es teicu, tur problēmas ir visiem," lakoniski par iespējamajiem uzlabojumiem uz otro dienu teica Kalenda.
Pēc pirmās dienas visu goda pjedestālu aizņem vācieši. Absolūts līderis ir Johanness Lohners, kurš pēc diviem braucieniem jau iekrājis 0,80 sekunžu pārsvars, uzvarot abos. Pēc ne tik laba pirmā brauciena uz otro vietu pacēlies titulētais Frančesko Frīdrihs, bet ārkārtīgi neveiksmīgs otrais brauciens padevās Adamam Amūram, kurš tikai ar desmito laiku atkāpās uz trešo vietu, turklāt ceturtajā pozīcijā esošais amerikānis Frenkijs Delduka atpaliek vien par 0,10 sekundēm.
Sacensību trešais un ceturtais brauciens gaidāms rīt, 17. februāra vakarā.