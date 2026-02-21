Kalendas bobsleja četriniekam 11. vieta pēc olimpisko spēļu otrā brauciena
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu pēc otrā brauciena Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem 11. vietu.
Pirmajā braucienā Kalendas četrinieks uzrādīja desmito ātrāko laiku, bet otrajā braucienā ieņēma 17. vietu, kas summā tika atkāpties par vienu pozīciju.
Trešais un ceturtais brauciens Kortīnā d'Ampeco notiks svētdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Līderpozīcijās pēc diviem braucieniem ir divnieku sacensību uzvarētāja vācieša Johannesa Lohnera pilotētais četrinieks, kurš summā uzrādīja rezultātu viena minūte un 48,61 sekunde.
Arī otrajā un trešajā pozīcijā pozīcijā ir Vācijas ekipāžas. Otrais ir Frančesko Frīdriha četrinieks, kuri no līdera atpaliek 0,43 sekundes, bet trešā ar deficītu 0,59 sekundes ir Adama Amūra ekipāža.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Lauri Kaufmani un Mairi Kļavu pirmajā braucienā trasi veica 54,64 sekundēs, kas bija par 0,73 sekundes lēnāk nekā līderi, bet otrajā braucienā pēc kļūdas augšdaļā finišēja 55,23 sekundēs. No līdera Kalendas ekipāza atpaliek 1,26 sekundes.
Kopumā startēja 27 ekipāžas, bet otrajā braucienā finišu nesasniedza pa vienai Francijas, Trinidadas un Tobago, kā arī Austrijas ekipāžai.
Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs četriniekos uzvarēja Frančesko Frīdriha ekipāža, Lohnera četrinieks izcīnīja sudrabu, bronzas medaļas kaklā kāra kanādieša Džastina Kripsa komanda, bet Latvijas bobslejista Oskara Ķibermaņa četrinieks ieņēma piekto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.