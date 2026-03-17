Bažas par Krievijas dalību Pasaules kausā hokejā, Eiropas izlases brīdina NHL par boikotu
Pirmdien, 16. martā, Nacionālā hokeja līga paziņoja par 2028. gada Pasaules kausa hokejā rīkošanu. Turnīrā piedalīsies vēl nenosauktas astoņas izlases, un, pastāvot bažām par iespējamo Krievijas atgriešanos, Eiropas valstis brīdinājušas par nepiedalīšanos.
2028. gadā Pasaules kauss hokejā norisināsies Kanādas pilsētās Edmontonā un Kalgari, kā arī Čehijas galvaspilsētā Prāgā, pirmdien, 16. martā, pavēstīja turnīra rīkotāji Nacionālā hokeja līga (NHL). Paredzēts, ka turnīrā sacentīsies astoņas komandas, kopā aizvadot 17 spēles. Pusfināls un fināls tiks aizadīti Edmontonā.
Pēdējo reizi Pasaules kauss hokejā tika aizvadīts 2016. gadā, kad tajā startēja Kanādas, ASV, Čehijas, Somijas, Zviedrijas un Krievijas izlases, Eiropas komanda un Ziemeļamerikas komanda, kurā spēlēja jaunie spēlētāji līdz 23 gadiem. Turnīrā triumfēja Kanādas izlase, kas finālā līdz divām uzvarām ar 3:1 un 2:1 pārspēja Eiropas komandu.
Izspēles formāts paredzēs, ka astoņas izlases sadalīs divās grupās pa četrām katrā. Pēc grupu izspēles katras grupas uzvarētāja automātiski tiks pusfinālā, otrās un trešās vietas ieguvēja cīnīsies par vietu pusfinālā, bet pēdējai grupas vietai turnīrs būs priekšlaicīgi noslēdzies. Spēles noteikumi būs kā NHL.
NHL and NHLPA aren’t ready today to name the 8 participating countries. Although Ron Hainsey says the top 8 hockey countries will take part.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) March 16, 2026
Pagaidām nav zināmas astoņas izlases, kuras piedalīsies turnīrā. Kā ziņo Ziemeļamerikā, tad nedz NHL, nedz spēlētāju asociācija vēl neesot bijusi gatava nosaukt dalībnieces. Spēlētāju asociācijas pārstāvis un bijušais hokejists Rons Heinsijs gan atklāja, ka turnīrā startēs pasaules astoņas labākās izlases, kas gan dod plašu iespēju spekulēt.
Ja raugās Starptautiskās Ledus hokeja federācijas rangā, tad pirmajās astoņās vietās atrodas tādas izlases kā Kanāda, Somija, Čehija, Šveice, ASV, Zviedrija un Vācija. Otro vietu rangā absurdi ieņem agresorvalsts Krievija, kura gan pēc IIHF lēmuma joprojām ir diskvalificēta no tās rīkotajiem turnīriem. Taču Pasaules kausu organizē NHL, kas tādējādi nez vai ņem vērā IIHF rangu. Tas nozīmē, ka bez minētā septītnieka kā noslēdzošā dalībniece var būt vai nu Krievija, vai Slovākija (rangā devītie).
Podle mých informací NHL byla informována evropskými zeměmi, že za současné situace, pokud by na Světový pohár měli jet Rusové, tak by Češi, Finové a Švédové na Světový pohár nejeli. https://t.co/WdeLbkzDBh— Robert Rampa (@RampaRobert15) March 16, 2026
Čehijas hokeja žurnālists Roberts Ramba atklājis, ka pret krievu dalību ir vairākas Eiropas hokeja nācijas, kuras jau informējušas NHL vadību par iespējamo boikotu šāda scenārija piepildīšanās gadījumā. Ja krieviem ļautu piedalīties Pasaules kausā, tad tajā neplāno spēlēt Čehijas, Zviedrijas un Somijas valstsvienības.
"Ziemeļamerikas žurnālistiem - jautājiet pareizos jautājumus krievu hokejistiem. Jautājiet, kā viņi jūtas par citu valstu okupēšanu no dzimtenes puses. Būsiet pārsteigti par atbildēm," sociālajā tīklā "X" raksta Latvijas izlases aizsargs Ralfs Freibergs, kurš, līdzīgi kā citas Eiropas nācijas, neredz Krievijas izlasei vietu starptautiskajā arēnā.
To my North American friends and the hockey community:— Ralfs Freibergs (@Ralfs_29) March 17, 2026
Although you are far from Europe and may not see or feel the reality of russia’s actions - killing hundreds of people in Ukraine daily - we in Europe see it clearly. We are telling you that letting them back into… https://t.co/RmuhfUh1YI