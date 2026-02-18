Eiduka un Auziņa distanču slēpošanas komandu sprintā izcīna augsto 13. vietu
Latvijas distanču slēpotājas Kitija Auziņa un Patrīcija Eiduka trešdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs sieviešu komandu sprintā izcīnīja 13. vietu.
Par čempionēm kļuva zviedrietes Jonna Sundlinga un Maja Dālkvista, kuras finišu sasniedza pēc divdesmit minūtēm un 29,99 sekundēm. Sudraba medaļās negaidīti izcīnīja šveicietes Nadja Kelina un Nadīne Fendriha, kuras uzvarētājām zaudēja 1,40 sekundes, bet pie bronzas tika vācietes Laura Gilmlere un Koleta Ridzeka, kuras bija 5,87 sekundes lēnākas.
Latvietes no čempionēm atpalika vienu minūti un 26,06 sekundi, no finālistēm apsteidzot Čehiju un Ķinu. Bez medaļām palika favorītes norvēģietes un ASV slēpotājas, finišējot attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā, bet labāko sešinieku noslēdza kanādietes.
Jau ziņots, ka kvalifikācijā Auziņa un Eiduka uzrādīja 12. labāko laiku, iekļūstot 15 finālistu vidū. Igaunijas slēpotājas finišēja 12. vietā, bet lietuvietes nepārvarēja kvalifikāciju, tajā ieņemot 22. vietu. Finālā katra no komandas slēpotājām veica trīs 1,5 kilometru garus apļus.
Latvijas vīriešu komandu sprinta sacensībās Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis kvalifikācijā ierindojās 17. pozīcijā, finālam nekvalificējoties. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.