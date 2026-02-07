Slēpotājai Eidukai 23. vieta Olimpiādē 20 kilometru skiatlonā
Latvijas slēpotāja Patrīcija Eiduka sestdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnīja 23. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Par olimpisko čempioni kļuva zviedriete Frīda Kārlsone, kura distanci veica 53 minūtēs un 45,2 sekundēs.
Sudraba godalgu ieguva vēl viena zviedriete Eba Andešone, kura uzvarētājai zaudēja 51 sekundi, bet pie bronzas tika Heidi Venga no Norvēģijas, kura no olimpiskās čempiones atpalika viena minūti un 26,7 sekundes.
Eiduka distanci veica 58 minūtēs un 2,4 sekundēs, ieņemot 23. vietu 70 slēpotāju konkurencē.
Pēc finiša Eiduka sarunā ar Latvijas televīziju (LTV) norādīja, ka viņai neizdevās distances pirmā puse - 10 kilometru slēpojums klasiskajā stilā.
"Klasikas daļā pilnīgi izslēdzos un pēc tam slīdsolī kaut ko mēģināju darīt," sacīja Latvijas slēpotāja. "Ja nevari, tad nevari, vienkārši jādara viss iespējamais, lai izdzīvotu."
Eiduka arī piebilda, ka distances otrajā daļā izdevās laba sadarbība ar amerikānieti Džūliju Kernu, kas ļāva pakāpties no aptuveni 30. pozīcijas līdz cīņai ar viņu par 23. vietu finišā. Savukārt klasikā, visticamāk, pievīla slēpes.
"Vēl gadu atpakaļ nebiju spējīga finišēt šajā disciplīnā un ir skaidrs, ka vajadzīgs laiks, lai būtu 100% atpakaļ," norādīja Eiduka. "Bet sezonas laikā esmu pierādījusi, ka ir uzņemta diezgan laba forma. Arī šodien slīdsoļa daļa bija diezgan laba, kas man ir tāds pozitīvs lādiņš uz nākamajām dienām. Šodien klasikas daļā vienkārši nepaveicās."
Vēl šodien no Latvijas sportistiem plkst. 18 un plkst. 19.30 pirmos divus braucienus aizvadīs kamaniņu braucēji Kristers Aparjods un Gints Bērziņš.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.