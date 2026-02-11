Robežniece/Bogdanova olimpiskajās spēlēs debitē ar ceturto vietu
Kortīnā 11. februārī kamaniņu sportā sacensības uzsāka aizvadīt divnieki. Sievietēm latvietes Marta Robežniece/Kitija Bogdanova uzrādīja ceturto labāko rezultātu.
Sieviešu divnieku ekipāžu sacensības ziemas olimpiskajās spēlēs norit pirmo reizi. Kvalificējušās 11 ekipāžas no tikpat valstīm jeb pa vienai no katras.
Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trasē pirmajā braucienā devās ar ceturto starta numuru. Startā sportistes uzrādīja 3,925 sekundes, trasē pieļāva pāris kļūdas un beigās ieņēma ceturto vietu braucienā. Labāko trijnieks gan bija attālinājies - līdz bronzai latvietes šķīra 0,300 sekundes.
Otrajā braucienā Robežniece/Bogdanova nobrauca teju izcili. Viņas uzlaboja savu laiku pret pirmo par gandrīz 0,200 sekundēm, kas lika priecāties gan pašām sportistēm, gan arī treneriem. Augstāk gan pakāpties latvietēm neizdevās (braucienā latvietēm trešais laiks), debijā tiekot pie ceturtās vietas. No čempionēm latvietes atpalika par 0,512 sekundēm.
Cīņa par vietām trijniekā bija sīva. Pēc pirmā brauciena līderes bija mājinieces Andrea Vetere/Mariona Oberhofere, kuras pirmo braucienu veica 53,102 sekundēs, uzraujot starta rekordu (3,911 sekundes). Otrajā vietā, no līderēm atpaliekot tikai par 0,022 sekundēm, bija vācietes Dajana Eitbergere/Magdalena Matšina, bet par 0,091 sekundēm atpalika austrietes un Pasaules kausa kopvērtējuma līderes no Austrijas - Selīna Egle/Lāra Kipa.
Tomēr tā kārtība otrajā braucienā nemainījās. Vetere/Oberhofere spēja palielināt savu pārsvaru pār tuvākajām sekotājām un tādējādi kļuva par pirmajām olimpiskajām čempionēm sieviešu divniekā. Viņas par 0,120 sekundēm apsteidza vācietes Eitbergeri/Matšinu un par 0,259 sekundēm Egli/Kipu.
Latvijas kamaniņu sportistei šī kļuva par otro ceturto vietu. Vīriešu vieniniekos šo vietu izcīnīja Kristers Aparjods.