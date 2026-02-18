Latvijas biatlonistes pēc diviem posmiem olimpiskās stafetes līderpozīcijā; tomēr jāsamierinās ar vietu otrā desmita beigās
Latvijas biatloniste Baiba Bendika trešdien olimpisko spēļu 4x6 kilometru stafetes otrajā posmā nodrošināja Latvijai līderpozīciju, bet finišā latvietes bija 17. vietā.
Pirmo posmu Latvijas komandai veica Estere Volfa, otrā bija Bendika, bet turpinājumā startēja Sanita Buliņa un Annija Keita Sabule. Par olimpiskajām čempionēm kļuva Francijas biatlonistes, sudrabu izcīnīja Zviedrija, bet bronzas godalgas guva Norvēģija. Kopumā startēja 20 izlases.
Par olimpiskajām čempionēm kļuva Francijas biatlonistes, kuras trešajā posmā vadībā izvirzīja Oseāna Mišelona. Pirmos divus posmus veica Kamilla Benē, kura mēroja vienu soda pli, un Lu Žanmono, bet ceturtā bija Žilija Simona. Veicot soda apli un izmantojot sešas papildu patronas, francūzietes finišu sasniedza vienā stundā desmit minūtēs un 22,7 sekundēs.
Pēc 51,3 sekundēm finišēja Zviedrijas izlase, kurai soda aplī mēroja otrajā etapā slēpojusī Anna Magnusone, pirmo apli veica Linna Gestblūma un pārējos divos mēroja Elvīra un Hanna Ērbergas. Zviedrietēm kopā septiņas rezerves patronas.
Bez soda apļiem iztika un septiņas papildu patronas izmantoja norvēģietes Marte Juhansena, Jūni Arnekleiva, Karulīne Knotena un Mārena Kirkēide, kuras finišā zaudēja vienu minūti un 7,6 sekundes. Vairāk nekā 20 sekundes no trijnieka atpalika vācietes. Latvijas sportistes, kuras mēroja trīs soda apļus un pielietoja 14 rezerves patronas, uzvarētājām zaudēja piecas minūtes un 36,7 sekundes.
Volfa šaušanā guļus bija nekļūdīga un trasē atgriezās līderu grupā, bet šaušanā stāvus viņa ņēma talkā divas papildu patronas, atkāpjoties uz 11. vietu 27 sekundes aiz līderes. Bendikai viņa stafeti nodeva kā sestā 24 sekundes aiz vadošajām sportistēm. Bendika katrā no ugunslīnijā izmantoja pa vienai patronai un uz stafetes maiņu devās trešā desmit sekundes aiz pirmās vietas. Līdz maiņai viņa kļuva par līderi, turpat slēpojot arī bulgārietēm. Buliņa distancē nosargāja vietu labāko trijniekā, taču pēc šaušanas guļus mēroja divus soda apļus un atgriezās distancē kā 14. vairāk nekā minūti aiz pirmā sešinieka.
Buliņa šaušanu stāvu sasniedza 15. vietā, aizvēra visus mērķus ar divām rezerves patronām un distancē atgriezās tajā pašā pozīcijā. Sabule stafeti saņēma 16. vietā apmēram 14 sekundes aiz pozīciju augstāk esošās Igaunijas. Distancē Sabule panāca igaunieti, bet divu rezerves patronu dēļ aizkavējās šaušanā guļus un atgriezās 16. vietā.
Latvijas biatlonistes olimpisko spēļu stafetēs līdz šim bija startējušas divas reizes un abās finišējušas 18. vietā, pēdējo reizi šajā disciplīnā startējot 2010. gadā Vankūverā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim