Šorttrekists Bērziņš krietni ātrāks par krievu sportistu, Krūzbergs dramatiskā veidā tiek ceturtdaļfinālā
Latvijas šorttrekisti Roberts Krūzbergs un Reinis Bērziņš 1000 metru priekšsacīkstēs kvalificējās Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensību ceturtdaļfinālam.
Priekšsacīkstēs 32 sportisti bija sadalīti astoņos slidojumos. No katra slidojuma divu pirmo vietu ieguvēji un vēl četri no trešās pozīcijas īpašniekiem iekļūst ceturtdaļfinālā, kas tāpat kā pusfināls un fināls norisināsies ceturtdien vakarā.
Bērziņš startēja septītajā slidojumā un finišēja otrais aiz nīderlandieša Jensa van't Vouta, tādējādi kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Nīderlandes sportists finišēja minūtē un 25,23 sekundēs, savukārt Bērziņš finišēja minūtē un 25,76 sekundēs. Jau ziņots, ka Bērziņa slidojumā atradās arī krievs Ivans Posaškovs, kurš izraisīja sadursmi un tika diskvalificēts.
Savukārt Krūzbergs startēja pēdējā no astoņiem slidojumiem. Slidojumā, finišējot pēc minūtes un 25,13 sekundēm uzvarēja Polijas šorttrekists Mihals Ņevinskis. Krūzbergs finišēja kā trešais pēc minūtes un 25,341 sekundes, un ar tiesnešu lēmumu tika iecelts ceturtdaļfinālā, jo viņu neatļauti kavēja amerikāņu ātrslidotājs.
Abiem latviešiem tās ir otrās olimpiskās spēles, pirms četriem gadiem Pekinā labāko rezultātu sasniedzot Krūzbergam, kurš izcīnīja devīto vietu 500 metros. Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs zelta medaļu šorttrekā 1000 metru distancē izcīnīja Ķīnas slidotājs Dzivei Reņs, aiz sevis atstājot savu tautieti Li Veņlunu un Šaoanu Liu, kurš Pekinā pārstāvēja Ungāriju. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Ceturtdaļfināli, pusfināls un fināls šorttrekā 1000 metros paredzēts ceturtdienas vakarā.