Hokejistu varoņdarbi, nāves pļauja un dzīres Cēsīs - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas un pasaules sportā paliks atmiņā ar virkni skumju ziņu - tostarp mūžībā devās Brazīlijas visu laiku izcilākais basketbolists Oskars Šmits. Ja visam nesanāca sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Daļai Latvijas hokejistu aizejošā nedēļā noslēdzās sezonai, bet daļai tā vēl turpinās. Vienu no spožākajām spēlēm karjerā aizvadīja Sandis Vilmanis, kurš Šarlotas "Checkers" rindās Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā pamanījās gūt četrus vārtus. Savukārt Alberts Šmits uzņem apgriezienus Vācijā.
Aizejošajā nedēļā arī virkne skumju ziņu - mūžībā devās gan Toma Skujiņa kādreizējais treneris Jānis Krišlauks, gan basketbola leģenda Oskars Šmits, gan kādreizējais Austrijas futbola izlases pamatvārtsargs Alekss Manningers.
Sezona noslēgusies arī mūsu vienīgajam Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājam Kristapam Porziņģim, kura un Goldensteitas "Warriors" sezona noslēdzās, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. Vai Kristaps atgriezies Sanfrancisko pie Stefena Karija, to uzzināsim jau šovasar.
Ar pamatīgām svinībām Cēsīs atzīmēta "Lekrings" uzvara Latvijas flobola čempionātā, Irāna pošas uz futbola Pasaules kausu, bet Kitija Laksa izmēģinās veiksmi WNBA jauniepienācēju Toronto "Tempo" rindās.