Latvijas basketboliste Ilze Jākobsone.
Šodien 15:55
Basketboliste Ilze Jākobsone kļuvusi par mammu meitiņai
Latvijas basketboliste Ilze Jākobsone ir kļuvusi par mammu. Viņa ar skaistajiem jaunumiem dalījusies sociālajos tīklos, paziņojot, ka 12. aprīlī pasaulē ieradusies viņas meitiņa Mia.
"Mēs tiešām to izdarījām… un mūsu skaistais maziņais brīnums ir uzplaucis šajā pasaulē. Šī fotogrāfija nes vairāk nekā tikai mirkli… tā satur veselu jaunu pasauli. Mīlestība ir tik dziļa, ka šķiet neticama! Un jā — arī nedaudz jautājumu par to, kā mēs izdzīvojām šo brīdi!" raksta Ilze.
Basketboliste atzina, ka dzīve ir pilnīgi mainījusies: "Mūsu sirdis ir pilnākas, un mūsu jauns, skaistais dzīves sākums ir oficiāli sācies."
Viņa arī nosūtījusi mīļus apsveikumus visām māmiņām un topošajām māmiņām, piebilstot, ka šis ceļojums ir bijis neaizmirstams un, protams, liek novērtēt mūsu spēku vairāk nekā jebkad agrāk.