Hokejs
Šodien 10:33
Tralmakam kārtējie vārti graujošā "Griffins" uzvarā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, Grendrepidsas "Griffins" komandai svinot uzvaru.
"Griffins" viesos ar rezultātu 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) sagrāva Milvoki "Admirals".
Mača piektajā minūtē pēc uzvarēta iemetiena Tralmaks raidīja ripu caur pretinieku vārtsarga kājsargiem un panāca 1:0. Šajā spēlē Tralmaks divreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +4.
🚨TRALMAKS!!!🚨
Right off the faceoff won by Stachowiak Tralmaks throws one at the net that sneaks right past Murray who actually got a piece of it
Šosezon Tralmaks 64 mačos guvis 26 vārtus un atdevis 16 rezultatīvas piespēles.
"Griffins" jau nodrošinājusi pirmo vietu Rietumu konferencē.