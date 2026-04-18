Tralmakam kārtējie vārti graujošā "Griffins" uzvarā
Eduards Tralmaks (#34) raidīja ripu caur pretinieku vārtsarga kājsargiem un panāca 1:0.
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, Grendrepidsas "Griffins" komandai svinot uzvaru.

"Griffins" viesos ar rezultātu 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) sagrāva Milvoki "Admirals".

Mača piektajā minūtē pēc uzvarēta iemetiena Tralmaks raidīja ripu caur pretinieku vārtsarga kājsargiem un panāca 1:0. Šajā spēlē Tralmaks divreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +4.

Šosezon Tralmaks 64 mačos guvis 26 vārtus un atdevis 16 rezultatīvas piespēles.

"Griffins" jau nodrošinājusi pirmo vietu Rietumu konferencē.

