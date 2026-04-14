Ozoliņš, Karsums, Dārziņš, Vasiļjevs un citi: maijā notiks Latvijas hokeja leģendu spēle
Šī gada 10. maijā, "Daugavas" ledus hallē tiks rīkota Latvijas hokeja leģendu spēle, abās vienībās sapulcējoties labi zināmiem bijušajiem hokejistiem, ziņo Latvijas Hokeja federācija.
Leģendu spēles, kuras sākums plānots plkst. 14:00, dalībnieki atlasīti, balstoties uz Latvijas valstsvienībā aizvadīto spēļu skaitu, ziņo LHF. Šī arī nebūs pirmā šāda tipa spēle, ko organizē LHF.
Šogad spēlei ieviestas izmaiņas formātā - komandu sastāvus vairs neveido kapteiņi, kā tas bija iepriekš (Aleksandrs Ņiživijs un Rodrigo Laviņš), bet gan galvenie treneri. Šoreiz komandu vadība uzticēta Aleksandram Cicurskim un Mārim Baldoniekam. Cicurskim asistēs Imants Ziediņš un Māris Zembergs, bet Baldoniekam palīdzēs Gints Bisenieks un Jānis Matulis.
Marta beigās norisinājās īpaša drafta ceremonija, kurā Aleksandrs Cicurskis un Jānis Matulis (aizvietojot Māri Baldonieku) komplektēja komandu sastāvus. Pasākums noritēja draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē Liepājas hokeja komandas ģērbtuvē.
Cicurska komandā kā kapteinis spēlēs leģendārais Sandis Ozoliņš, bet viņa asistenti būs Mārtiņš Karsums un Gints Meija. Tāpat šajā komandā atradīsies tādi bijušie hokejisti kā Normunds Sējējs, Māris Jass, Atvars Tribuncovs, Aleksandrs Jerofejevs, Andris Džeriņš, Aleksandrs Semjonovs, Rihards Marenis, Māris Ziediņš, Koba Jass, Guntis Galviņš, Vitālijs Pavlovs, Ronalds Ķēniņš, Māris Bičevskis, Aleksejs Širokovs un Rihards Cimermanis.
Baldonieka komandā kapteinis būs Herberts Vasiļjevs, kamēr viņa asistenti - Lauris Dārziņš un Artūrs Kulda. Tāpat šajā komandā spēlēs Rodrigo Laviņš, Agris Saviels, Maksims Širokovs, Jānis Andersons, Jānis Sprukts, Juris Opuļskis, Gunārs Skvorcovs, Armands Bērziņš, Aleksandrs Macijevskis, Miķelis Rēdlihs, Andrejs Ignatovičs, Oļegs Sorokins, Oskars Bārtulis, Mārtiņš Cipulis, Ģirts Ankipāns un Edgars Lūsiņš.