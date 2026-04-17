Konors Makdeivids sesto reizi karjerā kļūst par NHL regulārās sezonas rezultatīvāko hokejistu; Selebrīni raksta "Sharks" vēsturi
Sesto reizi karjerā par Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta rezultatīvāko spēlētāju kļuvis Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids.
Šosezon Makdeivids sakrāja 138 (48+90) punktus, tuvāko sekotāju Ņikitu Kučerovu no Tampabejas "Lightning" apsteidzot par astoņiem punktiem (130), bet trešais ar 127 punktiem bija Neitans Makinons no Kolorādo "Avalanche".
Ārta Rosa vārdā nosaukto trofeju, ko pasniedz regulārā čempionāta rezultatīvākajam spēlētājam, 29 gadus vecais Makdeivids ieguva arī 2017., 2018., 2021., 2022. un 2023. gadā. Sešas reizes Ārta Rosa balvu bija ieguvuši arī leģendārie Mario Lemjē un Gordijs Hovs, bet rekordists ir Veins Greckis ar desmit šādām trofejām.
Tikmēr Morisa Rišāra vārdā nosaukto trofeju, ko pasniedz regulārā čempionāta labākajam vārtu guvējam, izcīnīja Makinons no "Avalanche". Šosezon Makinons pretinieku vārtsargus regulārajā čempionātā pārspēja 53 reizes, par līgas labāko snaiperi kļūstot pirmo reizi karjerā. Otrais labākais ar 51 vārtu guvumu bija Kols Koufīlds no Monreālas "Canadiens", bet labāko trijnieku noslēdza Makdeivids (48).
Aizsargu vidū rezultatīvākais čempionātā bija Evans Bušārs no "Oilers", kurš sakrāja 95 (21+74) punktus, kamēr otrais ar 81 punktu bija Zeks Verenskis no Kolumbusas "Blue Jackets", bet trešo vietu ar 79 punktiem ieņēma Keils Makars no "Avalanche". Labākais vārtu guvējs aizsargu vidū ar 26 precīziem metieniem bija Džeikobs Čikrans no Vašingtonas "Capitals".
Rezultatīvākais debitants regulārajā čempionātā ar 62 (19+43) punktiem bija Ivans Demidovs no "Canadiens", bet labākie vārtu guvēji jauno spēlētāju vidū ar 23 precīziem raidījumiem katrs bija Bekets Seneke no Anaheimas "Ducks" un Metjū Šeifers no Ņujorkas "Islanders".
Savukārt vārtsargu vidū labākais atvairīto metienu procents bija "Avalanche" pārstāvim Skotam Vedžvudam, kurš tika galā ar 92,1% metienu. Viņš bija labākais arī vidēji spēlē ielaisto vārtu rādītājā (2,02), bet visvairāk "sauso" maču (7) regulārajā čempionātā aizvadīja Iļja Sorokins no "Islanders".
Tikmēr Maklins Selebrīni regulārās sezonas noslēdzošajā mačā iekrāja trīs rezultativitātes punktus un laboja Sanhosē "Sharks" sezonas rezultativitātes rekordu. "Sharks" viesos ar 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) pārspēja Vinipegas "Jets". Selebrīni šajā mačā guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.
19 gadus vecais hokejists, aizvadot savu otro sezonu NHL, šosezon 82 spēlēs iekrāja 115 (45+70) punktus, kļūstot par "Sharks" rezultatīvāko spēlētāju vienas sezonas nogrieznī. Iepriekšējais rezultativitātes rekords piederēja Džo Torntonam, kurš 2006./2007. gada sezonu noslēdza ar 114 punktiem.
Regulārā čempionāta labākā komanda ar 121 punktu bija "Avalanche", kas izcīnīja Prezidenta trofeju. 2025./2026. gada sezonas NHL izslēgšanas spēles jeb Stenlija kausa izcīņa sāksies sestdienas vakarā pēc Latvijas laika.