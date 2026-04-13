Balcers ar zaudējumu Šveices pusfināla sērijā kļūst brīvs Latvijas hokeja izlasei
Zaudējumu Šveices augstākās hokeja līgas (NL) pusfināla sērijā svētdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" komanda, piekāpjoties "Davos" vienībai.
"Lions" viesos sērijas piektajā spēlē papildlaikā zaudēja 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1), sērijā līdz četrām uzvarām piedzīvojot sakāvi ar 1-4.
Balcers šajā spēlē uz ledus bija 18 minūtes un divas sekundes, no kurām teju sešas minūtes spēlēja vairākumā. Latvijas uzbrucējs četras reizes meta pa vārtiem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Uzvaras vārtus mājinieku labā papildlaika otrajā minūtē guva Brendans Lemjē.
Izslēgšanas turnīrā Balcers deviņās spēlēs sakrāja piecus punktus (2+3), divas soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +3. Regulārajā čempionātā latvietis 34 spēlēs tika pie 26 (14+12) punktiem. Līdz ar zaudējumu Balcers teorētiski ir brīvs Latvijas hokeja izlasei, kam maija vidū paredzēts pasaules čempionāts tieši Šveicē.
Otrajā pusfināla sērijā trešdien "Fribourg-Gotteron" savā laukumā ar 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) pārspēja Ženēvas "Servette" un sērijā triumfēja ar 4-1. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.