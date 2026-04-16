Aļona Ostapenko ātri noliek Štutgartes čempiones pilnvaras un piedzīvos kritumu WTA rangā
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien Štutgartes "WTA 500" sērijas turnīrā, kurā pērn kļuva par čempioni, piedzīvoja zaudējumu pirmajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 22. vietā, pirmās kārtas mačā ar 7-5, 2-6, 4-6 piekāpās ar sesto numuru izsētajai krievietei Mirrai Andrejevai (WTA 9.).
Pirmajā setā Ostapenko atspēlējās no 3-5, uzvarot četros geimos pēc kārtas. Noslēdzošajā geimā Andrejeva bija panākusi 40:0, taču Latvijas tenisiste atspēlējās pretinieces serves geimā un tika pie panākuma. Otrajā setā pēc latvietes uzvarēta pirmā geima Andrejeva bija pārāka nākamajos četros geimos un nosargāja pārsvaru līdz seta beigām, pārliecinoši uzvarot ar 6-2. Noslēdzošajā setā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 4-1, bet nākamajos piecos geimos uzvarēja Krievijas tenisiste un tika pie panākuma ar 6-4.
Ostapenko par zaudējumu pirmajā kārtā tika pie viena WTA vienspēļu ranga punkta. Viņai šajā turnīrā bija jāaizstāv 500 ranga punkti, ko neizdarot, tenisisti gaida kritums rangā. Iepriekšējās sacensības Latvijas pirmajai raketei bija šāda paša līmeņa turnīrs Lincā, kur viņa apstājās ceturtdaļfinālā, bet Andrejeva kļuva par Lincas "WTA 500" turnīra uzvarētāju. Latvijas tenisiste Štutgartē startē astoto reizi.
Ostapenko pārī ar ķīnieti Šuai Džanu sacenšas arī dubultspēlēs. Latvijas un Ķīnas duets izsēts ar pirmo numuru un otrdien nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā. Turnīrs Štutgartē norisināsies māla seguma kortos.