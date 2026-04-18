Latvijas spīdvejists Francis Gusts.
Latvijas spīdveja izlase sasniedz Eiropas komandu čempionāta finālu
Latvijas spīdveja izlase, kuras sastāvā bija Andžejs Ļebedevs, Daniils Kolodinskis, Jevgeņijs Kostigovs, Francis Gusts un Damirs Fiļimonovs, sestdien Pardubicē sasniedza Eiropas komandu čempionāta finālu.
Finālu sasniedza A un B grupu uzvarētāji, kā arī lielāko punktu skaitu sakrājusī otrās vietas īpašniece. Latvijas izlase B grupā iekrāja 35 punktus, pirmā bija Zviedrija ar 39 punktiem, bet aiz latviešiem palika Čehija ar 32 punktiem un Francija ar 25 punktiem.
A grupā pirmās divas vietas ieņēma Dānija ar 57 un Ukraina ar 34 punktiem, Slovēnijai bija 21 punkts, bet Norvēģijai - 19.
Ļebedevs uzvarēja visos piecos braucienos un atveda Latvijai 15 punktus, Kolodinskim bija astoņi punkti, Kostigovam - septiņi, bet Gustam - pieci.
Fināls notiks 9. maijā Žešovā, Polijā.