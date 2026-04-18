Latvijas futbolistes kvalifikācijas spēlē neizmanto iespējas un zaudē Somijai
Latvijas sieviešu futbola izlase sestdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra B līgas mačā ar rezultātu 0:1 (0:0) zaudēja Somijai.
Pēc vienas spēles diskvalifikācijas Latvijas izlases sastāvā atgriezās uzbrucēja Olga Ševcova, kurai otrajā puslaikā bija teicama iespēja gūt spēles pirmos vārtus. Latvijas uzbrucēja izgājienā pret vārtiem noguldīja pretinieču vārtsardzi, taču raidīja bumbu nedaudz garām vārtiem.
Nedaudz vēlāk, 66. minūtē, pēc centrējuma soda laukumā Lote Lindstrēma bija pārāka divcīņā un ar galvu raidīja bumbu vārtos. Citās spēles epizodēs vārtsardze Sofja Ņesterova vairākas reizes glāba mājinieces no ielaistiem vārtiem.
Pēc četrām spēļu kārtām grupas līdere ar 12 punktiem ir Portugāle, Somijai ir deviņi punkti, Slovākija izcīnījusi trīs punktus, bet Latvija ir bez punktiem.
Otrdien latvietes Rīgā ar 0:3 atzina Portugāles valstsvienības pārākumu. Marta sākumā latvietes izbraukumā ar 2:3 zaudēja Slovākijai un 1:3 viesos piekāpās Somijai.
Nākamā gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā Eiropai paredzētas 11 vietas. Četras ceļazīmes iegūs A līgas grupu uzvarētājas, septiņas tiks sadalītas "play-off" posmā, bet viena - pārspēlēs pret citas FIFA konfederācijas pārstāvi.
No B līgas kvalifikācijas "play-off" posmā iekļūs apakšgrupu pirmo trīs vietu ieguvējas. Tāpat B līgas grupu uzvarētājas pakāpsies uz A līgu nākamajam kvalifikācijas ciklam, bet vietu B līgā zaudēs apakšgrupu ceturto vietu īpašnieces, kā arī divas vājākās no trešo pozīciju ieguvējām (kopējā ranga 27. un 28. vieta).
Latvijas izlase pērn UEFA Nāciju līgā kļuva par savas C līgas apakšgrupas uzvarētāju, nopelnot iespēju pakāpties līgu augstāk, kā arī triumfēja Baltijas kausa izcīņā.
Latvijas izlases sastāvs aprīļa spēlēs:
vārtsardzes - Elza Renāte Strazdiņa ("Pitea", Zviedrija), Sofja Ņesterova (Lenčnas "Gornik", Polija), Madara Matrevica (Floridas "Gulf Coast University", ASV);
aizsardzes - Monika Estere Štube (Bredfordas "City", Anglija), Anna Hroptaja, Sofija Gergeležiu (abas - RFS), Sandra Voitāne (Vestmannaeijāras IBV, Islande), Evelīna Dace Johansone-Arseno (Kalifornijas Universitāte, ASV), Marina Teļukeviča, Renāte Gaugere (abas - "Riga");
pussardzes - Emma Upīte, Amēlija Lipšāne (abas - "Metta"), Gabriela Annija Andersone ("Sassuolo", Itālija), Olga Ševcova, Viktorija Zaičikova (abas - Vestmannaeijāras IBV, Islande), Nikola Preijere ("Riga"), Diāna Suvitra ("Catania", Itālija), Katrīna Daņilova ("Tharros", Itālija), Alise Gindra ("Huddersfield Town", Anglija), Alīna Ansone (RFS);
uzbrucējas - Santa Sanija Vuškāne (Katovices GKS, Polija), Signija Šenberga ("Riga"), Anastasija Poļuhoviča (Ščecinas "Pogon", Polija), Karlīna Miksone (Sosnovecas "Czarni", Polija).