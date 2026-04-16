Porziņģis un Karijs pēc svarīgās uzvaras cīņā par NBA "play off" apmainās ar komplimentiem
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-in" mačā guva 20 punktus un palīdzēja Goldensteitas "Warriors" komandai izbraukumā pārspēt Losandželosas "Clippers" vienību, pēc panākuma slavēja savus komandas biedrus.
Jau vēstīts, ka "Warriors" noslēdzošajā ceturtdaļā atspēlēja 13 punktu deficītu un svinēja uzvaru viesos ar 126:121 (22:31, 31:30, 30:28, 43:32). "Play-in" otrajā kārtā jeb cīņā par iekļūšanu "play off" Porziņģa pārstāvētā komanda tiksies ar Fīniksas "Suns". Spēle norisināsies piektdien agrā rītā pēc Latvijas laika.
Porziņģa komandas biedrs Stefens Karijs otrajā puslaikā guva 27 punktus no saviem 35, bet Als Horfords pēdējā ceturtdaļā realizēja četrus tālmetienus, kas vienībai ļāva cīnīties par uzvaru. "Als [Horfords] pēdējā ceturtdaļā bija ļoti pārliecināts par savām spējām un viņa sniegums ir viens no iemesliem, kāpēc mēs uzvarējām," par saviem partneriem izteicās Porziņģis. "Bet Karijs vispār ir nereāls. Esmu bijis pretējā pusē, un neko daudz nevar izdarīt, ja viņš ieskrienas un trāpa šos trakos metienus. Tas ir unikāli. Viņš ir viens no īpašākajiem spēlētājiem vispār."
Tāpat Porziņģis minēja, ka, ja komandā ir tāds spēlētājs kā Karijs, vienība būs bīstama jebkurā spēles brīdī, lai ar cik punktiem arī būtu iedzinējos. Savukārt par savu sniegumu latvietis teica, ka izdevies vairākās epizodēs veiksmīgi nospēlēt pie pretinieku groza, pēc izcīnītām bumbām gūstot arī punktus. "Vēlējos ieiet spēlē ar labu enerģiju, būt cik vien var aktīvam un komandai sniegt visu, ko spēju," teica Porziņģis. Latviešu basketbolists arī piebilda, ka šī bija viņa pirmā "play-in" spēle karjerā un tā bija jautra, jo uzvarētājs soļo tālāk, bet zaudētājam sezona ir beigusies. "Mēs savu darbu padarījām," sacīja liepājnieks. "Protams, ka esmu apmierināts."
Porziņģis trešdienas spēlē laukumā bija 27 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -4.
"Ceturtās ceturtdaļas sākumā Porziņģis iemeta vairākus svarīgus metienus. Atcerieties, viņš ir NBA čempions," par latvieti pēc spēles teica "Warriors" līderis Stefens Karijs. "Tieši tamdēļ jau veicām darījumu, lai iegūtu viņu. Jā, viņš šajā sezonā daudz cīnījies ar veselību, bet, kad ir laukumā, dod mums jaunu dimensiju. Viņš izpleš laukumu, izdara spiedienu groza apakšā aizsardzībā un uzbrukumā. Viņa gūtie punkti ceturtās ceturtdaļas sākumā deva mums iespēju atgūt iniciatīvu.
"Warriors" regulārajā sezonā ar bilanci 37-45 Rietumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā, bet "Clippers" ar 42-40 bija vienu pozīciju augstāk. Porziņģa komandas nākamie pretinieki "Suns" regulāro čempionātu noslēdza konferences septītajā vietā ar 45 uzvarām 82 spēlēs.