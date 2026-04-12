Sporta nozarē gaidāmas pārmaiņas: rosina mainīt līdzšinējo trenera definīciju
Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) iesniegusi priekšlikumu Sporta likuma otrajam lasījumam, aicinot "sporta trenera" definīcijas vietā ieviest "sporta speciālista" definīciju.
LSPA aicina pilnveidot sporta speciālista definīciju, lai tā "atbilstu mūsdienu sporta nozares darba tirgum un izglītības sistēmas attīstībai".
Vēstulē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai LSPA norāda, ka tā ilgstoši ir sagatavojusi speciālistus ar divām kvalifikācijām - sporta skolotājs un sporta treneris. Praksē lielākā daļa absolventu veiksmīgi strādājot abās jomās vienlaikus, piemēram, vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.
Ņemot vērā nesen veiktās izmaiņas studiju virziena "Sports" akreditācijas gaitā, bakalaura līmenī turpmāk tiek īstenotas divas apakšprogrammas, kuru absolventi iegūs vai nu sporta skolotāja vai vecākā sporta trenera kvalifikāciju. Vienlaikus nozares attīstības loģika un darba tirgus prasības liecina, ka šīs kompetences praksē ir cieši saistītas un bieži vien tiek īstenotas vienas personas profesionālajā darbībā, norādīts vēstulē.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un vienotu pieeju, LSPA plāno izstrādāt jaunu profesijas standartu, apvienojot sporta skolotāja un vecākā sporta trenera profesiju standartus.
"Līdz ar to būtu lietderīgi jau likuma līmenī paredzēt integrētu skatījumu uz sporta speciālista kompetencēm," pauž augstskolas pārstāvji.
LSPA aicina Sporta likumprojektā pašreizējās pārāk šaurās "sporta trenera" definīcijas vietā formulēt sporta speciālista definīciju tā, lai tā ietvertu gan pedagoģisko, gan treniņu darbu, kā arī nepieciešamības gadījumā arī sporta jomas organizatoriskās un vadības funkcijas. Tas LSPA ieskatā nodrošinātu atbilstību reālajai profesionālajai praksei, mazinātu normatīvās interpretācijas riskus un sekmētu vienotas profesionālās identitātes veidošanos sporta nozarē.
LSPA aicina likumā noteikt, ka sporta speciālists ir "persona, kurai ir atbilstoša izglītība vai profesionālā kvalifikācija fiziskajās aktivitātēs vai sportā vai kurai ir derīgs sporta trenera sertifikāts un kura sagatavo un māca sportistu vai izglītojamo, vada fizisko aktivitāšu un sporta nodarbības (treniņus), kā arī organizē un vada sporta pasākumus un sporta jomas darbu".
Jau ziņots, ka Saeima marta izskaņā pirmajā lasījumā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto Sporta likuma projektu, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un sporta finansēšanas modeli.
Pašreizējais Sporta likums ir spēkā kopš 2002. gada, un, lai arī tajā ir veikti vairāki grozījumi, sporta nozare pēdējos 20 gados ir būtiski mainījusies, jauna likuma nepieciešamību pamato IZM. Līdz ar to nepieciešams jauns, sistēmisks regulējums, kas nodrošinātu skaidrāku pārvaldību, lielāku caurspīdīgumu un atbilstību mūsdienu sporta attīstības tendencēm, norāda IZM.
Likumprojekta mērķis ir noteikt jaunus sporta organizēšanas un attīstības pamatus, pilnveidot sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, kā arī precizēt sportistu un sporta darbinieku nodarbinātības tiesisko regulējumu.