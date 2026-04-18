Porziņģim ierobežots spēles laiks un 11 punkti; "Warriors" zaudē Fīniksā un noslēdz sezonu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izšķirošajā "play-in" spēlē guva 11 punktus, Goldensteitas "Warriors" piedzīvojot zaudējumu un noslēdzot sezonu.
"Warriors" viesos ar 94:111 (15:33, 30:17, 24:28, 25:33) zaudēja Fīniksas "Suns", kas kļuva par Oklahomasitijas "Thunder" pretinieci Rietumu konferences ceturtdaļfinālā.
Porziņģa dalība mačā dienu pirms spēles bija zem jautājuma zīmes, un viņš piektdien laukumā bija tikai pirmajās trīs ceturtdaļās. Latvijas basketbolists 14 minūtēs un 45 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva trīs kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Warriors" ar Porziņģi laukumā ielaida par 22 punktiem vairāk nekā iemeta, un tas bija sliktākais rādītājs komandā.
"Warriors" komandā Brendins Podzjemskis guva 23 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Stefenam Karijam bija 17 punkti, bet De'Antonijam Meltonam - 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas.
Fīniksas vienībā ar 36 punktiem izcēlās Dželens Grīns, 20 punkti, sešas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles bija Devinam Bukeram, bet 19 punktus guva, deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja un sešas bumbas pārtvēra Džordans Gudvins.
Pirmajā "play-in" cīņā Goldensteitas komanda viesos, noslēdzošajā ceturtdaļā atspēlējoties no 13 punktu deficīta, ar 126:121 pārspēja Losandželosas "Clippers" vienību. Porziņģis šajā mačā izcēlās ar 20 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm.
"Warriors" regulārajā sezonā ar bilanci 37-45 Rietumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā, bet "Suns" regulāro čempionātu noslēdza konferences septītajā vietā ar 45 uzvarām 82 spēlēs.