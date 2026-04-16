Roberts Blūms un Rihards Vāvers maina komandu NCAA čempionātā
Latvijas basketbolists Roberts Blūms Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā mainījis vienību un nākamsezon pārstāvēs Pensilvānijas štata universitātes komandu "Nittany Lions".
Blūms iepriekšējās divas sezonas pavadīja Deividsona universitātes "Wildcats" komandā, taču šīs sezonas beigās reģistrēja savu vārdu transfēru portālā, kas ļauj ar viņu sazināties citu koledžu un universitāšu pārstāvjiem par iespējamo pāreju.
Aizvadītajā sezonā NCAA pirmajā divīzijā Blūms vidēji mačā guva 12,4 punktus, tālmetienus izpildot ar 40,7% precizitāti, un izcīnīja 3,4 atlēkušās bumbas. Pirmajā studiju gadā viņa rādītāji bija 4,3 punkti un 1,7 bumbas zem groziem.
Sezonas pēdējā mačā pirms nedēļas 20 gadus vecais Blūms izcēlās ar 22 punktiem, tomēr "Wildcats" NCAA gandarījuma turnīra pirmajā kārtā ar 80:84 zaudēja Oklahomas štata "Cowboys".
Tāpat komandu mainījis Rihards Vāvers, kurš pēc trīs sezonām Vašingtonas Štata universitātē nu pārcēlies uz Memfisas universitāti, kuru trenē kādreizējā NBA zvaigzne Anfernijs Hārdevejs. 2025./2026. gada sezonā Vāvers vidēji spēlē guva 11,5 punktus un izcīnīja četras bumbas zem groziem, aizvadot statistiski produktīvāko gadu NCAA.