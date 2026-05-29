Limbažu novadā drauga tūlītēja rīcība palīdz izglābt jaunieša dzīvību
Šā gada 28. maijā neilgi pēc pulksten 1.00 naktī Valsts policija saņēma satraucošu informāciju par jaunieti, kurš bija paudis nodomu izdarīt pašnāvību. Par iespējamo apdraudējumu policiju informēja viņa draugs, kurš bija saņēmis video un fotogrāfiju, kas liecināja par nopietniem draudiem jaunieša dzīvībai.
Izšķiroša šajā situācijā bija gan drauga tūlītējā rīcība, vēršoties pēc palīdzības, gan precīzi sniegtā informācija par jaunieša atrašanās vietu. Saņemot koordinātas, Valsts policijas amatpersonas nekavējoties devās uz notikuma vietu Limbažu novada Liepupes pagastā.
Ierodoties notikuma vietā, policisti konstatēja, ka jaunietis jau bija veicis pašnāvības mēģinājumu. Pateicoties operatīvai un profesionālai rīcībai, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 3. grupas inspektoram Edgaram Spikermanim un vecākajai inspektorei Lienei Miruškinai izdevās jaunieti izglābt. Policisti sniedza pirmo palīdzību, nocēla jaunieti no tilta margām un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Medicīnas iestādē tika nogādāts gan jaunietis, gan viņa draugs, kurš pēc pārdzīvotā atradās šoka stāvoklī.
Šis notikums vēlreiz atgādina, ka reizēm cilvēka dzīvību izšķir minūtes un pat sekundes. Tikpat nozīmīga kā operatīvo dienestu rīcība ir līdzcilvēku vērība un gatavība nepalikt vienaldzīgiem. Drauga lēmums nekavējoties ziņot par saņemto informāciju un lūgt palīdzību, iespējams, bija viens no galvenajiem faktoriem, kas ļāva novērst traģēdiju.
Valsts policija izsaka pateicību amatpersonām par profesionālu, pašaizliedzīgu un operatīvu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību.
Valsts policija atgādina, ka krīzes situācijās ir svarīgi savlaicīgi meklēt palīdzību un nepalikt vienam. Savlaicīga vēršanās pie tuviniekiem, draugiem vai speciālistiem var palīdzēt novērst traģiskas sekas. Tāpat būtiski ir nepalikt vienaldzīgiem, ja rodas aizdomas par līdzcilvēka iespējamu apdraudējumu.
Ja radusies izmisīga situācija, nekautrējieties zvanīt uz krīzes tālruni
Uz krīzes tālruni var zvanīt ne tikai tie, kuri paši piedzīvo emocionālu krīzi, bet arī viņu tuvinieki – draugi, ģimenes locekļi, kolēģi. Speciālisti sniedz atbalstu un palīdz saprast, kā palīdzēt otram cilvēkam.
Valsts apmaksātais diennakts krīzes tālrunis 116123 darbojas visā Eiropas Savienībā (ES). Saskaņā ar ES nostādnēm, katram iedzīvotājam ir jābūt pieejamai psihoemocionālajai palīdzībai neatkarīgi no atrašanās vietas.
Jau kopš 1997. gada “Skalbes” ir uzticams emocionālā atbalsta punkts cilvēkiem visā Latvijā. 28 gadu laikā sniegta palīdzība tūkstošiem cilvēku un ir uzklausīti jau vairāk nekā 250 000 zvanu, un kopš 2021. gada darbojas arī valsts apmaksātais krīzes tālrunis 116123.