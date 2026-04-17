Bijušais Latvijas izlases hokejists internetā cenšas nopirkt paša kreklu
Pavisam nesen sociālajā tīklā “Facebook” bijušais Latvijas valstsvienības hokejists Māris Ziediņš nāca klajā ar vēlmi atrast savu vienu no izlases spēļu krekliem. Sarunā ar Jauns.lv viņš plašāk skaidroja savu motivāciju meklējumiem un komentēja, ar ko nodarbojas pēc hokejista karjeras beigām.
“Esmu 2006. gada ziemas olimpiādes Turīnā Latvijas hokeja izlases krekla meklējumos. Paldies jau iepriekš par jebkādu informāciju,” sociālā tīkla “Facebook” Latvijas hokeja fanu grupā rakstīja bijušais valstsvienības hokejists Māris Ziediņš.
Nu jau 47 gadus vecais Ziediņš jau minētajās 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs laukumā devās piecās spēlēs, izceļoties ar vieniem gūtajiem vārtiem mačā pret Zviedriju. Tāpat viņam dalība 2005. gada pasaules čempionātā, kurā arīdzan izdevās izcelties ar vienu iemestu ripu. Savas karjeras laikā viņš ieguva izglītību ASV un tādējādi spēlēja NCAA, vēlāk atradās arī Austrumkrasta hokeja līgā jeb ECHL, bet karjeras noslēgumā sešas sezonas pavadīja Anglijā, Pīterboro “Phantoms” komandā.
Jauns.lv Ziediņš apstiprināja, ka meklējot tieši paša hokeja spēļu kreklu no 2006. gada ziemas olimpiādes, taču neatteiks, ja iegūs arī kāda cita komandas biedra formu. Viņš arī atklāja motivāciju saviem meklējumiem. “Šobrīd pašam ir trīs dēli, kuri arī uzsākuši hokeja gaitas. Vienu dienu sāku viņiem stāstīt, kur pats esmu spēlējis, un sapratu, ka nav īsti nekādu pierādījumu un piemiņas lietu. Saprotu, ka jau 20 gadi pagājuši, bet esmu cerību pilns, ka kāds krekls varētu uzpeldēt,” viņš stāsta.
Tieši 2006. gada ziemas olimpiskās spēles, kurā Latvijas hokejistiem neizdevās izcīnīt augstu rezultātu - piecās spēlēs viens neizšķirts pret zvaigžņoto ASV un 12. vieta, Ziediņš uzskata par savu karjeras vienu no spilgtākajiem brīžiem. “Kā lai tā nebūtu! Bija iespēja spēlēt kopā ar Sandi Ozoliņu, Artūru Irbi, Kārli Skrastiņu un daudziem citiem leģendāriem Latvijas hokejistiem. Tāpat kā šodien, arī tad ar patriotismu viss bija kārtībā. Katrā spēlē visi atdeva savu maksimumu, nežēlojot ne sevi, ne pretinieku.”
Konkrētajā olimpiādē Latvijas izlases sastāvā atradās arī tādi pazīstami hokejisti kā Edgars Masaļskis, Rodrigo Laviņš, Krišjānis Rēdlihs, Aleksandrs Ņiživijs, Herberts Vasiļjevs un citi. Mūsdienās “Mogo” sastāvā vēl sevi apliecina aizsargs Rēdlihs, kamēr lielākā daļa darbojas trenera arodā - Irbe jau vairākus gadus strādā Latvijas hokeja izlasē, Masaļskis ir trenera asistents U-20 izlasē, savukārt “Mogo” treneru tandēmu veido Ģirts Ankipāns un Aleksandrs Ņiživijs. Lielākā daļa palikuši hokejā, ieskaitot arī Māri Ziediņu.
Viņš karjerai punktu lika 2013. gadā un atgriezās dzimtajos Talsos. Kamēr darba dienās viņš vada uzņēmumu “Scandbio Latvia”, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes kokskaidu granulu ražošanu un kura apgrozījums 2024. gadā bija virs 15 miljoniem eiro, tad vakaros Ziediņš attīsta iesakņojušās hokeja tradīcijas Talsos.
“Vakaros un nedēļas nogalēs trenēju bērnus un cenšos nodot savas zināšanas un pieredzi tālāk jaunajiem hokejistiem. Lai arī Talsos hokeja laukums ir nestandarta izmēros, hokeja tradīcijas un pēctecība ir ļoti labā līmenī. Man par to ir liels prieks,” stāsta Ziediņš. Talsos pie hokeja aizsākumiem klāt stāvējis viņa tēvs, Imants Ziediņš, bet tagad viņš kopā ar treneriem Renardu Brāli, Kristeru Bergmani, Lindu Salmi-Pētersoni cenšas turpināt iesākto.
Pats Ziediņš drīz arī uzkāps atkal uz ledus. 10. maijā tiks organizēta Latvijas hokeja leģendu spēle un tajā Māris Ziediņš spēlēs Aleksandra Cicurska vadītajā komandā, kurā kā viens no asistentiem būs viņa tēvs Imants. Ziediņš atkal spēlēs vienā komandā ar Sandi Ozoliņu un Atvaru Tribuncovu, ar kuriem spēlēja kopā 2006. gada Turīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.