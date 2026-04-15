Straumēšanas platforma "Amazon" pieviļ NBA fanus spēles izšķirošajos brīžos
Naktī uz 15. aprīli Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) sākās pārspēles par tikšanu izslēgšanas spēlēs. Cīņu starp Šarlotas "Hornets" un Maiami "Heat" translēja "Amazon Prime Video" straumēšanas platforma, kura piedzīvoja tehniskas ķibeles.
48,1 sekundi līdz papildlaika beigām pie rezultāta 123:120 par labu "Hornets" spēles skatītājiem "Amazon Prime Video" straumēšanas platformā uz brīdi bija jāskatās melnā ekrānā. Vēlāk to nomainīja uzraksts par "tehniskām problēmām", tiešraidei atgriežoties pie 28 sekunžu atzīmes jeb pēc aptuveni divām minūtēm un 125:120 "Hornets" labā. Spēli beigās mājinieki uzvarēja ar viena punkta pārsvaru, uzvaras grozu gūstot Lamelo Bolam.
Prime Video's broadcast went off the air for nearly two full minutes during overtime in Heat-Hornets. pic.twitter.com/oStTMMprNm— Sports TV News & Updates (@TVSportsUpdates) April 15, 2026
Amazon Prime in a 3-point game with less than a minute left pic.twitter.com/d3EWU5fsWB— BrickCenter (@BrickCenter_) April 15, 2026
“Šī vakara Maiami “Heat” un Šarlotes “Hornets” spēles pārraidē bija novērojami īslaicīgi traucējumi mūsu filmēšanas kravas automašīnas aparatūras kļūmes dēļ,” paziņojumā norādīja “Prime Video Sports”. “Mūsu komanda atjaunoja tiešraidi pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu, ka fani var noskatīties spēles beigas. Mēs veicam rūpīgu iekšēju pārbaudi, lai noteiktu pārtraukuma cēloni," teikts uzņēmuma paziņojumā. Jāmin, ka šī ir pirmā sezona, kad straumēšanas platforma "Amazon" piedāvā NBA spēles, iegūstot tiesības uz 11 gadiem par 76 miljardiem dolāru. Lai arī dažādu jauninājumu un kvalitatīvās studijas dēļ "Amazon" piedāvājums līdz šim ticis slavēts, konkrētajā spēlē tā nebija vienīgā pārraides kļūda.
Tiek teikts, ka skaņa bija ātrāka par redzēto laukumā, tikmēr grafikā par rezultātu spēles beigās bija attainots viens palicis minūtes pārtraukums "Heat", lai gan īstenībā tāds tai vairs nebija pieejams. Sašutumu par pārtraukto pārraidi izteica vairāki līdzjutēji un arī četrkārtējais NBA čempions, Lebrons Džeimss.
Tell me the game didn’t just cut off?!!? Am I trippin?? WTH 🤦🏾♂️— LeBron James (@KingJames) April 15, 2026
Not only did Amazon have "Technical Difficulties" at the end of a tightly contested play-in game that was in OT, but they also screwed up the graphics and showed Miami with a timeout remaining when they didn't actually have any.— AdamInHTownTX (@AdamInHTownTX) April 15, 2026
Amateur hour all around. pic.twitter.com/RqNvNkRZPK
🚨TRENDING: Fans have voiced complaints online that the Amazon Prime audio was ahead of of the video feed during the Heat-Hornets' Play-In game.— Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 15, 2026
Amazon is worth $2,680,000,000,000.00
Jau naktī uz ceturtdienu, 16. aprīli, pārspēles sāks Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors", kam paredzēta spēle pret Losandželosas "Clippers". NBA izslēgšanas spēles sāksies šajā nedēļas nogalē, kā čempionei tās sagaidot Oklahomasitijas "Thunder", kas triumfēja šajā regulārajā turnīrā.