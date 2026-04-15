Straumēšanas platforma "Amazon" pieviļ NBA fanus spēles izšķirošajos brīžos
Naktī uz 15. aprīli Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) sākās pārspēles par tikšanu izslēgšanas spēlēs. Cīņu starp Šarlotas "Hornets" un Maiami "Heat" translēja "Amazon Prime Video" straumēšanas platforma, kura piedzīvoja tehniskas ķibeles.

48,1 sekundi līdz papildlaika beigām pie rezultāta 123:120 par labu "Hornets" spēles skatītājiem "Amazon Prime Video" straumēšanas platformā uz brīdi bija jāskatās melnā ekrānā. Vēlāk to nomainīja uzraksts par "tehniskām problēmām", tiešraidei atgriežoties pie 28 sekunžu atzīmes jeb pēc aptuveni divām minūtēm un 125:120 "Hornets" labā. Spēli beigās mājinieki uzvarēja ar viena punkta pārsvaru, uzvaras grozu gūstot Lamelo Bolam.

“Šī vakara Maiami “Heat” un Šarlotes “Hornets” spēles pārraidē bija novērojami īslaicīgi traucējumi mūsu filmēšanas kravas automašīnas aparatūras kļūmes dēļ,” paziņojumā norādīja “Prime Video Sports”. “Mūsu komanda atjaunoja tiešraidi pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu, ka fani var noskatīties spēles beigas. Mēs veicam rūpīgu iekšēju pārbaudi, lai noteiktu pārtraukuma cēloni," teikts uzņēmuma paziņojumā. Jāmin, ka šī ir pirmā sezona, kad straumēšanas platforma "Amazon" piedāvā NBA spēles, iegūstot tiesības uz 11 gadiem par 76 miljardiem dolāru. Lai arī dažādu jauninājumu un kvalitatīvās studijas dēļ "Amazon" piedāvājums līdz šim ticis slavēts, konkrētajā spēlē tā nebija vienīgā pārraides kļūda. 

Tiek teikts, ka skaņa bija ātrāka par redzēto laukumā, tikmēr grafikā par rezultātu spēles beigās bija attainots viens palicis minūtes pārtraukums "Heat", lai gan īstenībā tāds tai vairs nebija pieejams. Sašutumu par pārtraukto pārraidi izteica vairāki līdzjutēji un arī četrkārtējais NBA čempions, Lebrons Džeimss. 

Jau naktī uz ceturtdienu, 16. aprīli, pārspēles sāks Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors", kam paredzēta spēle pret Losandželosas "Clippers". NBA izslēgšanas spēles sāksies šajā nedēļas nogalē, kā čempionei tās sagaidot Oklahomasitijas "Thunder", kas triumfēja šajā regulārajā turnīrā.  

