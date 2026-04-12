WNBA vicečempione Kitija Laksa paraksta treniņnometnes vienošanos ar līgas jaunpienācēju Toronto "Tempo"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa parakstījusi treniņnometnes vienošanos ar Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) jaunpienācēju Toronto "Tempo", svētdien pavēstīja Toronto komanda. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā WNBA paplašināšanās draftā "Tempo" izvēlējās Laksu, pārņemot tiesības uz basketbolisti no Fīniksas "Mercury".
WNBA paplašināšanās draftā jaunpienācējas "Tempo" un Portlendas "Fire" piektdien izvēlējās neaizsargātās basketbolistes no pārējām 13 WNBA komandām.
"Tempo" aizsardzi Laksu izraudzījās otrajā kārtā ar septīto numuru. Viena no Toronto komandas jaunajām spēlētājām būs savulaik "TTT Rīga" vienību pārstāvējusī Marina Meibrija.
Pērn Laksa debitēja WNBA, kur 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas. Tālmetienus 29 gadus vecā latviete izpildīja ar 31,7% precizitāti. "Mercury" sastāvā viņa kļuva par WNBA vicečempioni.
Eiropā Laksa atgriezās Skio "Famila" komandā, kuras sastāvā 12 FIBA Eirolīgas spēlēs vidēji 26 minūtēs guva astoņus punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles.
WNBA šīs sezonas pamatturnīrs sāksies maijā.