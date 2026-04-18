Oeirašas dubultspēļu finālā Semeņistajai neizdodas pārsteigt favorītes

Semeņistaja zaudē cīņā par Oeirašas "WTA 125" turnīra dubultspēļu titulu.
Šodien 18:56
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja sestdien Oeirašas "WTA 125" turnīrā piedzīvoja zaudējumu dubultspēļu sacensību finālā.
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko, kuras izsētas ar ceturto numuru, finālā ar 2-6, 5-7 zaudēja ar pirmo numuru izsētajām titulētajai francūzietei Kristīnai Mladenovičai un slovēnietei Veronikai Erjavecai.
Fināla sasniegšana dod 81 WTA dubultspēļu ranga punktu.
Latvijas un Šveices duets pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 uzvarēja Spānijas pārstāvi Keitlinu Kevedo un serbieti Lolu Radivojeviču, ceturtdaļfinālā ar 3-6, 6-2, 10:1 pārspēja serbieti Teodoru Kostoviču un krievieti Jeļenu Pridankinu, bet pusfinālā ar rezultātu 6-4, 6-1 pārspēja vācieti Tesu Brokmani un serbieti Miju Rističu.
Vienspēļu turnīrā latviete apstājās ceturtdaļfinālā.
Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.