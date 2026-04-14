Latvijas hokeja izlasi papildina pieredzējuši hokejisti
Latvijas vīriešu hokeja izlasei, kas turpina gatavošanos pasaules čempionātam, pievienojušies vēl septiņi spēlētāji, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
No šīs nedēļas kopā ar Latvijas hokeja izlasi ledus treniņus uzsāk Oskars Batņa, Kristers Gudļevskis, Kristaps Zīle, Roberts Cjunskis, Artūrs Andžāns, Miks Tumānovs un Toms Andersons.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 14, 2026
Kā ziņo hokejazinas.com, tad piekritis palīdzēt izlasei šajā pavasarī ir uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš nesen noslēdza sezonu Šveicē. Neskaidrības vēl ir ap aizsarga Kristiāna Rubīna pievienošanos, kuram pēc sezonas Čehijā gaidāmas medicīniskās pārbaudes. Tāpat ģimenes apstākļu dēļ turnīru var izlaist cits aizsargs Jānis Jaks.
Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase aizvadīja divas pārbaudes spēles ar Austrijas valstsvienību, uzvaras dalot uz pusēm. Pirmajā mačā austrieši bija pārāki ar 4:3, bet otrajā spēlē Latvijas izlase revanšējās ar 1:0.
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un nākamās pārbaudes spēles aizvadīs 22. un 23. aprīlī Somijas pilsētā Lahti, kur tiksies ar Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda"), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice).