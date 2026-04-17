Mūžībā devies leģendārais Brazīlijas basketbolists Oskars Šmits
Foto: Ekrānuzņēmums
Pēdējos 15 gadus Šmits cīnījās ar smadzeņu audzēju.
Jauns.lv / LETA

Piektdien, 17. aprīlī, 68 gadu vecumā miris leģendārais Brazīlijas basketbolists Oskars Šmits (1958-2026).

Pēdējos 15 gadus Šmits cīnījās ar smadzeņu audzēju. Šmits tā arī neuzspēlēja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), taču aizvadīja panākumiem bagātu karjeru Brazīlijas izlasē un klubu līmenī Eiropas komandās.

Brazīlijas izlases sastāvā Šmits piedalījās piecās olimpiskajās spēlēs un joprojām ir olimpisko spēļu turnīru visu laiku rezultatīvākais spēlētājs. 1987. gada Panamerikas spēlēs Šmits palīdzēja Brazīlijas izlasei finālā pārspēt ASV.

Klubu karjerā Šmits spēlēja Brazīlijā, Itālijā un Spānijā, kur izcīnīja vairākus titulus un daudzas sezonas bija turnīru rezultatīvākais spēlētājs. 2013. gadā Šmitu uzņēma basketbola Slavas zālē.

