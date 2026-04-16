FIFA norāda uz Irānas dalību Pasaules kausa finālturnīrā, taču atteikusi lūgumu pārcelt spēles ārpus ASV
Irānas izlase piedalīsies Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā, kas vasarā notiks ASV, Meksikā un Kanādā, trešdien paziņoja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino.
Kā norādīja Infantino, Irāna "noteikti" startēs PK, neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu. Infantīno amerikāņu raidorganizācijas CNBC forumā "Invest in America" sacīja, ka Irānai ir svarīgi piedalīties šajā pasākumā.
"Irānas izlasei, protams, ir jāierodas. Viņi pārstāv savu tautu. Viņi ir kvalificējušies. Spēlētāji vēlas spēlēt," sacīja FIFA prezidents. "Viņiem ir jāspēlē - sportam ir jābūt ārpus politikas."
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā mēnesī paziņoja, ka viņš neuzskata par "piemērotu" Irānas dalību Pasaules kausa izcīņā "savas dzīvības un drošības dēļ".
Tikmēr FIFA noraidījusi Irānas puses lūgumu pārcelt tās izlases grupas spēles no ASV uz Meksiku. Irānas izlasei apakšgrupas spēlēs ar Jaunzēlandi un Beļģiju paredzētas Losandželosā, bet ar Ēģiptes valstsvienību - Sietlā.
Galīgo lēmumu par Irānas izlases dalību pieņems Irānas Augstākā nacionālās drošības padome, ko vada Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns un pārrauga augstākais līderis Modžtaba Hamenei.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.