Austrumu pašvaldības prasa valstij rīkoties: “Tas vairs nav tikai reģionu jautājums”
Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni pieņēmuši kopīgu rezolūciju, kurā prasa valsts augstākās amatpersonas un lēmumu pieņēmējus īstenot mērķētus valsts atbalsta pasākumus Latvijas austrumu reģionu pašvaldībām, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, informēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Āboliņa.
Piektdien Gulbenes novada Lizumā notika VPR un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes kopīga sēde, kurā pašvaldību vadītāji pārrunāja Latvijas austrumu teritoriju drošības, attīstības un ekonomiskās noturības jautājumus.
Kā skaidro Āboliņa, rezolūcija apliecina Vidzemes un Latgales vienotu pozīciju un gatavību kopīgi iestāties par Latvijas austrumu teritoriju drošības, noturības un attīstības interesēm. Rezolūcijā uzsvērts, ka pieaugošā drošības apdraudējuma apstākļos austrumu reģioniem ir būtiska nozīme valsts drošības, civilās aizsardzības, sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un ekonomiskās noturības nodrošināšanā. Vienlaikus pašvaldības saskaras ar arvien lielākām prasībām civilās aizsardzības, izglītības, veselības aprūpes, elektronisko sakaru un uzņēmējdarbības noturības jomā, kuru nodrošināšanai nepieciešams papildu valsts finansējums un koordinēta rīcība.
Rezolūcija tiks nosūtīta Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, Saeimai un atbildīgajām nozaru ministrijām. Vienlaikus Ministru kabinets tiek aicināts viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas sniegt informāciju par plānotajiem atbalsta pasākumiem, to finansējuma avotiem un ieviešanas grafiku.
Sēdes dalībnieki uzsvēra, ka būtiskākais tikšanās rezultāts ir Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu vienota pozīcija par nepieciešamību stiprināt Latvijas austrumu teritoriju drošību, ekonomisko noturību un attīstību. Pašvaldību vadītāji bija vienisprātis, ka austrumu teritoriju izaicinājumi vairs nav tikai atsevišķu pašvaldību vai viena reģiona jautājums, bet gan visas valsts attīstības un drošības jautājums.
Diskusijā vairākkārt izskanēja, ka līdzšinējie valsts atbalsta pasākumi nav devuši gaidīto rezultātu un daudzas iepriekš identificētās problēmas joprojām nav atrisinātas. Tika norādīts, ka nepieciešams skaidri definēt Latvijas austrumu teritorijas un izveidot mērķētu atbalsta politiku, kas ņemtu vērā atšķirīgos drošības, demogrāfiskos un ekonomiskos izaicinājumus dažādās pašvaldībās.
Īpaša uzmanība tika pievērsta civilās aizsardzības gatavībai, patvertņu pieejamībai un kvalitātei, kritiskās infrastruktūras noturībai, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu pieejamībai, kā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējām.
Pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka līdztekus drošības stiprināšanai nepieciešams saglabāt darba vietas, atbalstīt esošos uzņēmējus un radīt apstākļus, lai iedzīvotāji arī turpmāk izvēlētos dzīvot un strādāt Latvijas austrumu reģionos, informē Āboliņa.
Sēdes laikā tika pārrunāta arī nepieciešamība izstrādāt vienotu pieeju Latvijas austrumu teritoriju definēšanai. Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni vienojās turpināt darbu pie priekšlikumiem teritoriju zonējumam un mērķēta atbalsta instrumentu izveidei, lai valsts atbalsts būtu pielāgots konkrēto teritoriju drošības, demogrāfiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem.
