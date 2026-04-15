Latvijas čempionāta trešā finālspēle volejbolā sievietēm starp "RSU" un "Mārupes SC" komandām.
Šodien 21:19
RSU volejbolistes finālā pārspēj Mārupes vienību un kļūst par Latvijas čempionēm
"Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) volejbolistes trešdien finālsērijā izcīnīja trešo uzvaru un triumfēja Latvijas sieviešu volejbola čempionātā.
RSU savā laukumā ar 3-0 (25:18, 25:21, 25:19) pārspēja "Mārupes SC" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām guva panākumu ar 3-0.
Finālsērijas pirmajā spēlē RSU mājās uzvarēja ar 3-0, bet otrajā mačā izbraukumā tika pie panākuma ar 3-1.
Pusfinālā RSU sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 guva panākumu pār RVS/LU vienību, bet Mārupes vienība ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Daugavpils sporta skolu".
Šodien arī tiks aizvadīta pirmā spēle par bronzu, kurā RVS/LU savā laukumā spēkosies ar daugavpilietēm. Bronzas sērija norisināsies līdz divām uzvarām. Pērn par čempionēm kļuva RSU/MSĢ, kas finālā ar 3-0 apspēlēja Mārupes komandu.