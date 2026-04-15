RSU volejbolistes finālā pārspēj Mārupes vienību un kļūst par Latvijas čempionēm
Latvijas čempionāta trešā finālspēle volejbolā sievietēm starp "RSU" un "Mārupes SC" komandām.
Jauns.lv / LETA

"Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) volejbolistes trešdien finālsērijā izcīnīja trešo uzvaru un triumfēja Latvijas sieviešu volejbola čempionātā.

RSU savā laukumā ar 3-0 (25:18, 25:21, 25:19) pārspēja "Mārupes SC" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām guva panākumu ar 3-0.

Finālsērijas pirmajā spēlē RSU mājās uzvarēja ar 3-0, bet otrajā mačā izbraukumā tika pie panākuma ar 3-1.

Pusfinālā RSU sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 guva panākumu pār RVS/LU vienību, bet Mārupes vienība ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Daugavpils sporta skolu".

Šodien arī tiks aizvadīta pirmā spēle par bronzu, kurā RVS/LU savā laukumā spēkosies ar daugavpilietēm. Bronzas sērija norisināsies līdz divām uzvarām. Pērn par čempionēm kļuva RSU/MSĢ, kas finālā ar 3-0 apspēlēja Mārupes komandu.

