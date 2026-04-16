Tralmakam rezultatīva piespēle ļauj tikt pie 40. punkta AHL sezonā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Grendrepidsas "Griffins" izcīnot uzvaru.
"Griffins" viesos ar 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) pārspēja Aiovas "Wild" komandu. Tralmaks asistēja komandas trešajos vārtos pirmā perioda 15. minūtē. Sev atvēlētajā laikā uz ledus latviešu uzbrucējs izpildīja četrus metienus pa vārtiem, maču noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Šosezon Tralmaks AHL aizvadījis 63 spēles, kurās sakrājis 40 (25+15) punktus, 14 soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +25.
Citā trešdienas spēlē uzbrucējs Raivis Ansons un Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" savā laukumā ar 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) piekāpās Hēršijas "Bears". Ansons šajā mačā izpildīja divus metienus pa vārtiem, kā arī nopelnīja divas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -2.
Šosezon Ansons AHL aizvadījis 32 mačus, kuros ticis pie sešiem (2+4) punktiem, 17 soda minūtēm un negatīva lietderības koeficienta -3.
"Griffins" ar 105 punktiem 70 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, kamēr Austrumu konferencē "Penguins" ar 97 punktiem ir otrā, bet uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" ar 91 punktu ieņem trešo vietu. Visas trīs latviešu pārstāvētās komandas ir nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs jeb Kaldera kausa izcīņā.