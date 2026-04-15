Citas komandas sastāvā motosportists Garijs Rožkalns otro reizi startēs prestižajās Lemānas izturības sacensībās
Šajā nedēļas nogalē no 16.-19.aprīlim Francijā startēs FIM pasaules izturības čempionāta motošosejā pirmais posms. Leģendārajās Lemānas 24 stundu sacīkstēs atkal plīvos Latvijas karogs.
Uz starta franču “Infiniteam FLAM Racing” komandas sastāvā izies trīskārtējais Baltijas un Latvijas čempions Garijs Rožkalns, kurš pērn "PMS99 Yam Service" komandas sastāvā pārrakstīja Latvijas vēsturi, kļūstot par pirmo latvieti, kurš finišējis Lemānas 24 stundu sacīkstēs. Šogad Rožkalns startēs Superstock ieskaitē, kas ir otra augstākā klase FIM čempionātā. 31. martā un 1. aprīlī tika aizvadīti oficiālie pirms Lemānas testi, kuros startēja arī Rožkalns ar savu jauno komandu.
“Kopumā testos gāja labi. Komanda ir ļoti motivēta un pozitīvi noskaņota. Kas man patīk visvairāk, tad šī ir starptautiska komanda, tāpēc nav nekādu interešu konflikta – visi esam vienādās pozīcijās. Pēc testiem mēs katrs komandai iedevām lielu mājasdarbu, kas ir jāpaveic līdz sacensību startam,” stāsta 33 gadus vecais Garijs Rožkalns.
“Aizvadījām divu dienu testus, kuros varēju just to, ka neesmu kādu pusgadu braucis ar lielo 1000 cm3 motociklu. Vienalga, cik tu esi spēcīgs vai morāli gatavs, ja neesi braucis ar lielo motociklu, tev trūkst tie nobrauktie apļi, kas arī atspoguļojas rezultātos. Tu vari braukt, ar ko gribi, bet tev ir jāpierod gan pie ātruma, gan pie pārējām lietām, ko dod tieši šis lielais motocikls. Man diemžēl šoreiz braukšana ar lielo motociklu izpalika finansiālu apsvērumu dēļ. Sagatavošanās process šoreiz nebija tas labākais, tāpēc šobrīd varbūt neesmu vēl tajā labākajā sportiskajā formā, kādā gribētos būt, taču laiks vēl ir. Esmu ambīciju pilns parādīt savu labāko sniegumu,” saka mūsu sportists, kurš piebilda, ka fiziski testos viņš esot juties labi, kur, nobraucot 12 apļus pēc kārtas (sacīkšu laikā katrs braucējs pēc kārtas veiks ap 30 apļiem), sajūtas esot bijušas labas un nogurums nelika runāt par sevi.
Rožkalns stāsta, ka “pirmajā testu dienā tika nobraukti ap 30 apļiem, kur mūsu savstarpējie rezultāti bija diezgan blīvi. Prieks, ka ar katru nobraukto apli spēju kāpināt tempu un tuvoties komandas biedriem. Vakarā, kad izgājām cauri maniem telemetrijas datiem, secinājām, ka ļoti daudz kļūdas pieļāvu bremzējot, tā teikt, daudz kur pārbremzēju. Ja komandas biedri spieda no 8–10 bāru spiedienā, es no 14–15. To viennozīmīgi varēja novelt uz to, ka man vēl trūka tās ātruma sajūtas uz motocikla.”
Diemžēl testu otrā diena ieviesa korekcijas, jo nācās priekšlaicīgi izstāties tehnisku problēmu dēļ. “Pēc datu un kļūdu analīzes nākamajā dienā jutos vēl labāk un drošāk. Bet diemžēl testu turpinājumā motocikla dzinējs piedzīvoja katastrofālu defektu. Jā, mums rezervē bija līdzi sacīkšu motocikls, taču ar to mēs iepriekš katrs mierīgā režīmā veicām pa pāris apļiem, jo šis motocikls mums bija paredzēts tikai sacensībām. Līdz ar to pēc treniņa motocikla dzinēja problēmām mūsu testi beidzās otrās dienas pirmajā pusē,” turpina mūsu sportists, kurš piebilda, ka šajos testos viņš tikai otro reizi dzīvē brauca ar "Dunlop" riepām, pie kurām arī paiet laiks, kamēr tiek pierasts.
Neskatoties uz to, ka komandai neizdevās aizvadīt divas pilnas testus dienas, tā bija apmierināta gan ar Rožkalna, gan pārējo braucēju sniegumu. “Esam motivēti uzrādīt labu rezultātu. Arī mūsu savstarpējās attiecības ir brīvas un uz humoru tendētas. Komandas ambīcijas ir iebraukt top 6 – top 8 mūsu Superstock ieskaitē. Cīnīties par top 3 ir ļoti grūti, jo tur priekšā ir braucēji un komandas ar daudzreiz lielāku budžetu un iespējām. Ja savā klasē finišēsim top 8 un absolūtajā ieskaitē iebrauksim top 20, tas būtu izcils rezultāts,” nobeidz Rožkalns.
Garijs Rožkalns ar savu komandu uz Franciju ceļā devās 11.aprīlī, kur 13.aprīlī veiksmīgi tika sasniegts galamērķis. 14.aprīlī startēja neoficiālie treniņi, kam turpinājumā sekos sapulces, parādes brauciens, autogrāfu sesija, vēl treniņi (tajā skaitā arī pa tumsu), kvalifikācijas braucieni. Pašas 24 stundu sacīkstes startēs sestdien, 18.aprīlī, plkst. 16:00 pēc Latvijas laika, kuras translēs kanāls "Eurosport".