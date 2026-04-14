Citi sporta veidi
Šodien 13:46
Mūžībā devies šī brīža Latvijas labākā riteņbraucēja Toma Skujiņa treneris Jānis Krišlauks
Mūžībā devies panākumiem bagātais šosejas riteņbraukšanas treneris Jānis Krišlauks, kurš ir devis ļoti lielu un nozīmīgu ieguldījumu riteņbraukšanas attīstībai Latvijā vairāku gadu desmitu garumā, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.
No Kurzemes nākušais treneris ilgus gadus attīstīja jaunos talantus RSK Marss, kas vēlāk integrējās Rīgas Riteņbraukšanas skolā. Caur trenera Krišlauka rokām izgāja simtiem jauno riteņbraukšanas talantu.
Trenera audzēkņu vidū ir arī šī brīža Latvijas labākais riteņbraucējs Toms Skujiņš un talantīgais juniors Georgs Tjumins.
Atvadīšanās no Jāņa Krišlauka notiks piektdien, 17. aprīlī, plkst. 14.00, Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3, "Atvadas" mazajā zālē.