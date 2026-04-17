Hokejs
Šodien 23:16
Bļugers liek noprast, ka nespēlēs šī gada pasaules čempionātā
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" pēcsezonas preses konferencē lika noprast, ka neplāno spēlēt šī gada pasaules čempionātā.
Latvijas Hokeja federācija (LHF) piektdien ziņoja, ka Bļugeram šobrīd ir noslēgusies vienošanās ar "Canucks" un, ja Bļugeram izdosies pagarināt līgumu, tad viņš varētu pievienoties Latvijas izlasei. Tomēr pēcsezonas preses konferencē, atbildot uz jautājumu, vai viņš dosies uz pasaules čempionātu, latviešu uzbrucējs atbildēja noraidoši.
Savainojuma dēļ Bļugers aizvadīja nepilnu sezonu, 35 mačos iekrājot 17 punktus (9+8). Šajās spēlēs viņš realizēja 17,6% metienu, kas viņam ir otrs labākais rādītājs karjerā un labākais pēdējo sešu gadu laikā.