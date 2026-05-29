FOTO: pilsētnieku dārza svētki preses karalienes namā

Pilsētnieku dārza svētki preses karalienes namā
Trešdien, 27. maijā, vienā no Rīgas greznākajiem pagalmiem tika aizvadīti mirdzoši un iedvesmojoši pilsētnieku dārza svētki, uz kuriem savus sadarbības partnerus un draugus aicināja žurnāli “Pastaiga”, “Jauns OK”, “Māja Laukos” un portāls Jauns.lv. Svētki pulcēja aktierus, mūziķus, māksliniekus, nozares pārstāvjus, žurnālu radošās komandas, mediju pārstāvjus un draugus. Vējainais, taču saules pielietais vasaras vakars aizritēja īpašā noskaņā – ar muzikāliem sveicieniem, cirka māksliniekiem un iedvesmojošām sarunām.
Leģendārajā Preses karalienes Emīlijas Benjamiņas namā jau izsenis satikušās kultūra, personības un iedvesma. Šis bija muzikāli piesātināts un vasarīgi viegls vakars, kurā apmeklētāji ļāvās sarunām, satika draugus un sadarbības partnerus, kā arī atklāja dārza ballīšu sezonu.
Par vakara ballītes atmosfēru parūpējās DJ Ella jeb Elīna Fūrmane. Ar muzikālām kompozīcijām viesus iepriecināja “Melo-M”, koris “Atpūta”, Shipsea un mūžīgi jaunie “Carnival Youth”.
Pasaule mainās, un līdzās drukātajai presei arī portāls Jauns.lv sper jaunu soli savā attīstībā, tāpēc dārza svētkos tika prezentēta jaunā Jauns.lv mobilā lietotne. Tā veidota kā viena no modernākajām un lietotājiem pielāgotākajām ziņu platformām Latvijā, kas apvieno ne tikai personalizētu, bet arī reģionālu saturu, un – bez maksas. Tajā ērti pieejams saturs, notikumu kalendārs un ziņas, kas pielāgotas ikvienam lietotājam.
Benjamiņu nama māksliniecisko un atmosfērisko dārzu un terasi ieradās baudīt ne vien izdevniecības “Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre un radošā komanda, bet arī modes mākslinieces Iveta Vecmane un Baiba Ladiga, māksliniece Gundega Dūduma un stiliste Sintija Selicka. Viesu vidū bija fotogrāfs Miks Užāns, multimākslinieks Kašers, TV raidījumu vadītāja Kristīne Komarovska, mūziķi Marta, Markus Riva un Annija Putniņa, satura veidotāji Laura Saulīte, Una Ulme, Andre Won un Eriks Ukass, “Riga Fashion Week” organizatore Elena Strahova, kā arī daudzi citi nozares pārstāvji un izdevniecības “Rīgas Viļņi” draugi.
Par pasākuma jautrību un dzīvespriecīgo atmosfēru parūpējās Rīgas Cirka skola un “mims.lv” mākslinieki, savukārt par izcilām garšām un dzērieniem – restorāns “MADA Riga”, “Abavas dzērieni” un “Venden”. Vakara garšu noskaņu papildināja arī “Rīgas Miesnieka” jerky uzkodas.
Pasākuma noslēgumā apmeklētājus sagaidīja arī īpašs pārsteigums – dāvanas: “Laimas” zefīri “Maigums” vasarīgi saldai un romantiskai noskaņai un HADAT matu kopšanas komplekti matu mirdzumam un skaistumam.
Īpašu dārza svētku eleganci un ziedošo atmosfēru vakaram piešķīra “ZiediZiedi.lv” kompozīcijas un ziedu instalācijas.